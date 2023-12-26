https://ria.ru/20231226/antonov-1918334047.html
Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову
Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову - РИА Новости, 26.12.2023
Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову
Послу России в США Анатолию Антонову объявлена благодарность правительства РФ, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано во вторник на... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:55
2023-12-26T22:55
2023-12-26T22:56
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Послу России в США Анатолию Антонову объявлена благодарность правительства РФ, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу объявить благодарность правительства Российской Федерации Чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Антонову Анатолию Ивановичу" - говорится в распоряжении правительства РФ от 25 декабря.
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россия, сша, анатолий антонов, общество
Россия, США, Анатолий Антонов, Общество
Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову
Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову