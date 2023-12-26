https://ria.ru/20231226/amnistiya-1918266067.html

Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных

Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных - РИА Новости, 26.12.2023

Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о возможности провести амнистию для ряда... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:47

2023-12-26T17:47

2023-12-26T19:22

общество

валерий фадеев

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о возможности провести амнистию для ряда категорий в следующем году.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления."Надо все подготовить, и, возможно, получится провести её (амнистию - ред.) в следующем году", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.Он также согласился с тем, что в РФ амнистия очень давно не проводилась, и назвал амнистию "гуманистическим сигналом обществу".

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913980891.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)