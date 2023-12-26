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Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных - РИА Новости, 26.12.2023
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17:47 26.12.2023 (обновлено: 19:22 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/amnistiya-1918266067.html
Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных
Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных - РИА Новости, 26.12.2023
Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о возможности провести амнистию для ряда... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:47
2023-12-26T19:22
общество
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о возможности провести амнистию для ряда категорий в следующем году.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления."Надо все подготовить, и, возможно, получится провести её (амнистию - ред.) в следующем году", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.Он также согласился с тем, что в РФ амнистия очень давно не проводилась, и назвал амнистию "гуманистическим сигналом обществу".
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913980891.html
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общество, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Фадеев не исключил проведения амнистии для нескольких категорий осужденных

Фадеев не исключил проведения амнистии для некоторых категорий осужденных женщин

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о возможности провести амнистию для ряда категорий в следующем году.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
"Надо все подготовить, и, возможно, получится провести её (амнистию - ред.) в следующем году", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Он также согласился с тем, что в РФ амнистия очень давно не проводилась, и назвал амнистию "гуманистическим сигналом обществу".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии
5 декабря, 19:53
 
ОбществоВалерий ФадеевРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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