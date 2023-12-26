https://ria.ru/20231226/aes-1918271480.html

МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам"

МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 26.12.2023

МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам"

Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам", заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:03

2023-12-26T18:03

2023-12-26T18:11

в мире

индия

россия

куданкулам

субраманиам джайшанкар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_0:93:2400:1443_1920x0_80_0_0_b09984858b5c8f7f2add9b5fef0fd8fd.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам", заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве.Глава МИД Индии прибыл в Россию на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым."Сегодня в моем присутствии и в присутствии заместителя премьер-министра Мантурова мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта "Куданкулам", - сказал Джайшанкар.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, россия, куданкулам, субраманиам джайшанкар