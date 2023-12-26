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МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 26.12.2023
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18:03 26.12.2023 (обновлено: 18:11 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/aes-1918271480.html
МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам"
МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 26.12.2023
МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам"
Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам", заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:03
2023-12-26T18:11
в мире
индия
россия
куданкулам
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам", заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве.Глава МИД Индии прибыл в Россию на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым."Сегодня в моем присутствии и в присутствии заместителя премьер-министра Мантурова мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта "Куданкулам", - сказал Джайшанкар.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
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в мире, индия, россия, куданкулам, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, Россия, Куданкулам, Субраманиам Джайшанкар
МИД Индии заявил о важных соглашениях с Россией по АЭС "Куданкулам"

МИД Индии сообщил о подписании важных соглашений с Россией по АЭС "Куданкулам"

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам", заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве.
Глава МИД Индии прибыл в Россию на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
"Сегодня в моем присутствии и в присутствии заместителя премьер-министра Мантурова мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта "Куданкулам", - сказал Джайшанкар.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".
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В миреИндияРоссияКуданкуламСубраманиам Джайшанкар
 
 
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