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Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину
Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину - РИА Новости, 26.12.2023
Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину
Председатель КНР, председатель центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин в понедельник вручил грамоту о присвоении звания адмирала командующему ВМС... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:07
2023-12-26T17:07
2023-12-26T17:08
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чжан юся
си цзиньпин
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Председатель КНР, председатель центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин в понедельник вручил грамоту о присвоении звания адмирала командующему ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмину, сообщает агентство Синьхуа. Си Цзиньпин также вручил грамоту о присвоении звания генерал-полковника политкомиссару Южной зоны боевого командования НОАК Ван Вэньцюаню. Церемония состоялась в понедельник, на ней присутствовали также заместители председателя ЦВС Чжан Юся и Хэ Вэйдун. Генерал-полковник — это высшее воинское звание в действующей системе воинских званий НОАК.
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китай, чжан юся, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, Чжан Юся, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину
Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС НОАК Ху Чжунмину