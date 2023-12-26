https://ria.ru/20231226/admiral-1918248701.html

Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину

Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину - РИА Новости, 26.12.2023

Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину

Председатель КНР, председатель центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин в понедельник вручил грамоту о присвоении звания адмирала командующему ВМС... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:07

2023-12-26T17:07

2023-12-26T17:08

китай

чжан юся

си цзиньпин

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Председатель КНР, председатель центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин в понедельник вручил грамоту о присвоении звания адмирала командующему ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмину, сообщает агентство Синьхуа. Си Цзиньпин также вручил грамоту о присвоении звания генерал-полковника политкомиссару Южной зоны боевого командования НОАК Ван Вэньцюаню. Церемония состоялась в понедельник, на ней присутствовали также заместители председателя ЦВС Чжан Юся и Хэ Вэйдун. Генерал-полковник — это высшее воинское звание в действующей системе воинских званий НОАК.

https://ria.ru/20231226/mao_tszedun-1918043207.html

китай

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китай, чжан юся, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая, в мире