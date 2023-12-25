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В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми

В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми - РИА Новости, 25.12.2023

В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми

Мнение большинства россиян, которые категорически против "содомских случек", должно быть учтено сейчас, заявил РИА Новости автор законопроекта о штрафах за... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:36

2023-12-25T15:36

2023-12-25T15:36

общество

россия

виталий милонов

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мнение большинства россиян, которые категорически против "содомских случек", должно быть учтено сейчас, заявил РИА Новости автор законопроекта о штрафах за появление в обнаженном виде в общественных местах, депутат ГД Виталий Милонов, комментируя отрицательный отзыв правительства на его инициативу. В разговоре с РИА Новости Милонов подтвердил, что получил отрицательный отзыв правительства на подготовленный им законопроект. Ранее, как сообщило издание RTVI, Милоновым был подготовлен проект, которым он предлагал закрепить в Кодексе об административных правонарушениях штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста за появление в обнаженном или полуобнаженном виде в общественных местах. "Уже стало доброй традицией получать отрицательное заключение на свою инициативу, что ж, как правило, именно такая инициатива и получает продолжение развития, когда она уже вносится самим правительством. Но в данном случае я не согласен. Считаю, что мнение большинства россиян должно быть учтено сейчас. Большинство жителей России категорически против "содомских случек"... которым мы были свидетелями. Ходить голым по улицам - неприлично. Уж не знаю, какие есть иные аргументы, но большинство жителей нашей страны считают именно так", - сказал Милонов. Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде.

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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общество, россия, виталий милонов, госдума рф