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В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины - РИА Новости, 25.12.2023
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08:57 25.12.2023 (обновлено: 09:54 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/zapret-1917846419.html
В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины
В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины - РИА Новости, 25.12.2023
В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины
Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:57
2023-12-25T09:54
россия
великобритания
украина
евросоюз
норвегия
экономика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины, сообщается в Telegram-канале правительства. &quot;Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения&quot;, — говорится в публикации.При этом исключение, как и прежде, сделают для почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, ограничение не будет распространяться на проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей к месту проведения спортивных соревнований.Запрет на въезд грузовиков из европейских стран вступил в силу 10 октября 2022 года как зеркальная мера на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами. После этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурге начали перегружать товары с иностранных машин на российские и белорусские (либо перецеплять полуприцепы).
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россия, великобритания, украина, евросоюз, норвегия, экономика
Россия, Великобритания, Украина, Евросоюз, Норвегия, Экономика
В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины

Правительство продлило запрет на въезд в РФ фур из ЕС, Великобритании и Украины

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской границы
Очереди из грузовиков у российско-литовской границы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины, сообщается в Telegram-канале правительства.
«

"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", — говорится в публикации.

При этом исключение, как и прежде, сделают для почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, ограничение не будет распространяться на проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей к месту проведения спортивных соревнований.
Запрет на въезд грузовиков из европейских стран вступил в силу 10 октября 2022 года как зеркальная мера на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами. После этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурге начали перегружать товары с иностранных машин на российские и белорусские (либо перецеплять полуприцепы).
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