https://ria.ru/20231225/zapret-1917846419.html

В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины

В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины - РИА Новости, 25.12.2023

В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины

Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:57

2023-12-25T08:57

2023-12-25T09:54

россия

великобритания

украина

евросоюз

норвегия

экономика

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины, сообщается в Telegram-канале правительства. "Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", — говорится в публикации.При этом исключение, как и прежде, сделают для почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, ограничение не будет распространяться на проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей к месту проведения спортивных соревнований.Запрет на въезд грузовиков из европейских стран вступил в силу 10 октября 2022 года как зеркальная мера на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами. После этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурге начали перегружать товары с иностранных машин на российские и белорусские (либо перецеплять полуприцепы).

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, украина, евросоюз, норвегия, экономика