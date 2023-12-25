В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины
Правительство продлило запрет на въезд в РФ фур из ЕС, Великобритании и Украины
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской границы
Очереди из грузовиков у российско-литовской границы. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины, сообщается в Telegram-канале правительства.
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"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", — говорится в публикации.
При этом исключение, как и прежде, сделают для почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, ограничение не будет распространяться на проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей к месту проведения спортивных соревнований.
Запрет на въезд грузовиков из европейских стран вступил в силу 10 октября 2022 года как зеркальная мера на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами. После этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурге начали перегружать товары с иностранных машин на российские и белорусские (либо перецеплять полуприцепы).