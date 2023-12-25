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В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России - РИА Новости, 25.12.2023
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07:04 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России - РИА Новости, 25.12.2023
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России
Высылая российских дипломатов, Запад намеренно осложняет жизнь простым российским гражданам, которым становится труднее получать консульские услуги за рубежом,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:04
2023-12-25T07:04
в мире
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Высылая российских дипломатов, Запад намеренно осложняет жизнь простым российским гражданам, которым становится труднее получать консульские услуги за рубежом, чтобы потом обвинить РФ в якобы плохом оказании помощи, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью "Комсомольской правде". "За последние два года страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 загранучреждений, фактически заблокировали функционирование представительств Россотрудничества, сделали невозможной работу ряда торговых представительств", - заявил Иванов. В частности, прекратили функционирование генеральные консульства в Антверпене (Бельгия), Русе (Болгария), Даугавпилсе и Лиепае (Латвия), Клайпеде (Литва), Турку (Финляндия), Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Брно и Карловых Варах (Чехия), Гетеборге (Швеция) и Нарве (Эстония). "В ответ мы вынуждены были закрыть ряд консульских учреждений западных стран в России. Победителей в этой "дуэли" нет и быть не может. От безответственных действий западных политиков, ведомых США, страдают, к сожалению, простые люди. Нам приходится сокращать объем консульских услуг, растут очереди в наших консульствах", - посетовал Иванов. По его оценке, "очевидно, что одной из целей деструктивной линии на сокращение российского дипломатического присутствия за рубежом является именно стремление осложнить жизнь нашим соотечественникам, сделать их пребывание в недружественных странах максимально некомфортным, а потом возложить вину за это на Россию, которая якобы не оказывает своим гражданам необходимой помощи". В то же время, несмотря на "подобные провокации и создание нам искусственных трудностей в работе", российские загранучреждения даже в сокращенном составе полностью выполняют возложенные на них задачи, подчеркнул дипломат.
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в мире, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений иванов (дипломат)
В мире, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Иванов (дипломат)
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России

МИД: высылая дипломатов, Запад намеренно вредит простым гражданам России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Высылая российских дипломатов, Запад намеренно осложняет жизнь простым российским гражданам, которым становится труднее получать консульские услуги за рубежом, чтобы потом обвинить РФ в якобы плохом оказании помощи, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью "Комсомольской правде".
«
"За последние два года страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 загранучреждений, фактически заблокировали функционирование представительств Россотрудничества, сделали невозможной работу ряда торговых представительств", - заявил Иванов.
В частности, прекратили функционирование генеральные консульства в Антверпене (Бельгия), Русе (Болгария), Даугавпилсе и Лиепае (Латвия), Клайпеде (Литва), Турку (Финляндия), Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Брно и Карловых Варах (Чехия), Гетеборге (Швеция) и Нарве (Эстония).
"В ответ мы вынуждены были закрыть ряд консульских учреждений западных стран в России. Победителей в этой "дуэли" нет и быть не может. От безответственных действий западных политиков, ведомых США, страдают, к сожалению, простые люди. Нам приходится сокращать объем консульских услуг, растут очереди в наших консульствах", - посетовал Иванов.
По его оценке, "очевидно, что одной из целей деструктивной линии на сокращение российского дипломатического присутствия за рубежом является именно стремление осложнить жизнь нашим соотечественникам, сделать их пребывание в недружественных странах максимально некомфортным, а потом возложить вину за это на Россию, которая якобы не оказывает своим гражданам необходимой помощи".
В то же время, несмотря на "подобные провокации и создание нам искусственных трудностей в работе", российские загранучреждения даже в сокращенном составе полностью выполняют возложенные на них задачи, подчеркнул дипломат.
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В миреРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Иванов (дипломат)
 
 
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