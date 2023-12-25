https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html

В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России

В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России - РИА Новости, 25.12.2023

В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России

Высылая российских дипломатов, Запад намеренно осложняет жизнь простым российским гражданам, которым становится труднее получать консульские услуги за рубежом,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:04

2023-12-25T07:04

2023-12-25T07:04

в мире

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Высылая российских дипломатов, Запад намеренно осложняет жизнь простым российским гражданам, которым становится труднее получать консульские услуги за рубежом, чтобы потом обвинить РФ в якобы плохом оказании помощи, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью "Комсомольской правде". "За последние два года страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 загранучреждений, фактически заблокировали функционирование представительств Россотрудничества, сделали невозможной работу ряда торговых представительств", - заявил Иванов. В частности, прекратили функционирование генеральные консульства в Антверпене (Бельгия), Русе (Болгария), Даугавпилсе и Лиепае (Латвия), Клайпеде (Литва), Турку (Финляндия), Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Брно и Карловых Варах (Чехия), Гетеборге (Швеция) и Нарве (Эстония). "В ответ мы вынуждены были закрыть ряд консульских учреждений западных стран в России. Победителей в этой "дуэли" нет и быть не может. От безответственных действий западных политиков, ведомых США, страдают, к сожалению, простые люди. Нам приходится сокращать объем консульских услуг, растут очереди в наших консульствах", - посетовал Иванов. По его оценке, "очевидно, что одной из целей деструктивной линии на сокращение российского дипломатического присутствия за рубежом является именно стремление осложнить жизнь нашим соотечественникам, сделать их пребывание в недружественных странах максимально некомфортным, а потом возложить вину за это на Россию, которая якобы не оказывает своим гражданам необходимой помощи". В то же время, несмотря на "подобные провокации и создание нам искусственных трудностей в работе", российские загранучреждения даже в сокращенном составе полностью выполняют возложенные на них задачи, подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20231221/zakhvat-1917315096.html

россия

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в мире, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений иванов (дипломат)