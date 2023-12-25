https://ria.ru/20231225/zakon-1917942552.html
Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования
Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования
Президент России Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни (ДСЖ)... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:27
2023-12-25T14:27
2023-12-25T14:27
владимир путин
россия
госдума рф
всероссийский союз страховщиков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни (ДСЖ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон в целях развития сегмента добровольного страхования жизни предусматривает введение ДСЖ и устанавливает его особенности. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода. Часть страховой премии при ДСЖ идет на страхование жизни, а часть - на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а для квалифицированных инвесторов – закрытых ПИФов, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом Банк России будет вправе устанавливать требования к условиям и порядку осуществления ДСЖ. Как отмечал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, ДСЖ, с одной стороны, позволит привлекать деньги инвесторов, а с другой - защитит их интересы, в отличие от предыдущих инвестиционных продуктов страховых компаний. По словам замминистра, новая конструкция будет более прозрачной, позволяя инвестору видеть инструменты в своем портфеле, страховые премии и комиссии. Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев также считает, что в предложенной модели "есть здоровый баланс". Закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня официального опубликования. При этом большинство норм, касающихся ДСЖ, начнет действовать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20231221/rezultaty-1917288505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, госдума рф, всероссийский союз страховщиков
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Всероссийский союз страховщиков
Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования
Путин подписал закон о долевом страховании жизни
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни (ДСЖ). Документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон в целях развития сегмента добровольного страхования жизни предусматривает введение ДСЖ и устанавливает его особенности. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода.
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Часть страховой премии при ДСЖ идет на страхование жизни, а часть - на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а для квалифицированных инвесторов – закрытых ПИФов, пояснял глава комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. При этом Банк России будет вправе устанавливать требования к условиям и порядку осуществления ДСЖ.
Как отмечал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, ДСЖ, с одной стороны, позволит привлекать деньги инвесторов, а с другой - защитит их интересы, в отличие от предыдущих инвестиционных продуктов страховых компаний. По словам замминистра, новая конструкция будет более прозрачной, позволяя инвестору видеть инструменты в своем портфеле, страховые премии и комиссии.
Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев
также считает, что в предложенной модели "есть здоровый баланс".
Закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня официального опубликования. При этом большинство норм, касающихся ДСЖ, начнет действовать с 1 января 2025 года.
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