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Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями - РИА Новости, 25.12.2023
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14:11 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zakon-1917938427.html
Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями
Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями - РИА Новости, 25.12.2023
Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:11
2023-12-25T14:11
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ обязательного медицинского страхования. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС. Закон позволяет использовать средства ОМС по другим направлениям в соответствии с территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. При этом средства нельзя направлять на строительство, реконструкцию и капремонт, недвижимость, транспортные средства и по ряду других направлений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в соответствии с законом впервые решен вопрос финансирования за счет средств федерального ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников.
https://ria.ru/20231127/zakon-1912222881.html
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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями

Путин подписал закон о смене порядка использования средств ОМС медорганизацями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ обязательного медицинского страхования.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС.
Закон позволяет использовать средства ОМС по другим направлениям в соответствии с территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. При этом средства нельзя направлять на строительство, реконструкцию и капремонт, недвижимость, транспортные средства и по ряду других направлений.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в соответствии с законом впервые решен вопрос финансирования за счет средств федерального ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников.
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РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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