https://ria.ru/20231225/zakon-1917928855.html
Путин подписал закон о праве властей Севастополя рассматривать дела по ПДД
Путин подписал закон о праве властей Севастополя рассматривать дела по ПДД - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о праве властей Севастополя рассматривать дела по ПДД
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве властей города Севастополя рассматривать дела о нарушении правил дорожного движения. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:35
2023-12-25T13:35
2023-12-25T13:35
владимир путин
севастополь
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве властей города Севастополя рассматривать дела о нарушении правил дорожного движения. Изменения вносятся, в частности, в статью 23.79 КоАП. После вступления в закона в силу власти Севастополя получают возможность вместо полиции рассматривать дела об административных правонарушениях по части ПДД: нарушение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. Данная возможность должна быть предусмотрена соглашением между МВД РФ и органом исполнительной власти Севастополя о передаче части полномочий. Также законом предполагается продлить до конца 2024 года срок, в течение которого протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения могут составлять представители региональных властей.
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владимир путин, севастополь, россия
Владимир Путин, Севастополь, Россия
Путин подписал закон о праве властей Севастополя рассматривать дела по ПДД
Путин подписал закон о праве властей Севастополя вести дела о нарушении ПДД
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве властей города Севастополя рассматривать дела о нарушении правил дорожного движения.
Изменения вносятся, в частности, в статью 23.79 КоАП.
После вступления в закона в силу власти Севастополя получают возможность вместо полиции рассматривать дела об административных правонарушениях по части ПДД: нарушение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. Данная возможность должна быть предусмотрена соглашением между МВД РФ и органом исполнительной власти Севастополя о передаче части полномочий.
Также законом предполагается продлить до конца 2024 года срок, в течение которого протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения могут составлять представители региональных властей.
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