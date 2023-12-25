Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zakon-1917895334.html
В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак
В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак - РИА Новости, 25.12.2023
В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак
Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии агрессивных и бездомных собак в регионе, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:53
2023-12-25T11:53
забайкальский край
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594390810_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_0858208113c712150d64535cf9cb5d47.jpg
ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии агрессивных и бездомных собак в регионе, сообщили в пресс-службе краевого парламента. "Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что в соответствии с проектом закона предельный срок содержания агрессивных и невостребованных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, после - гуманная эвтаназия. Собаки ниже 25 сантиметров в холке после стерилизации будут возвращаться в прежнюю среду обитания. Собак с признаками владельцев предлагается содержать в приютах до полугода. Если за это время не найдены предыдущие или новые владельцы, также последует гуманная эвтаназия. "Мы считаем, что данные поправки значительно снизят нагрузку на бюджет. Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как для сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей", - процитировали в пресс-службе главу ветслужбы Забайкалья Андрея Лима. Глава профильного комитета по аграрной политике Михаил Якимов напомнил, что депутаты на протяжении трех лет прошлого созыва работали по этой проблеме, в том числе вносили соответствующую законодательную инициативу в Госдуму. "Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Законопроект призван решить эту проблему", - отметил он.
https://ria.ru/20231208/sobaki-1914660244.html
https://ria.ru/20231205/zakony-1913890733.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594390810_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_434ef05b7ce21631aedffc20f02eeb95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, госдума рф
Забайкальский край, Госдума РФ
В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак

Депутаты Забайкалья в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБеспризорные собаки
Беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Беспризорные собаки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии агрессивных и бездомных собак в регионе, сообщили в пресс-службе краевого парламента.
"Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания", - уточнили в пресс-службе.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками
8 декабря, 16:54
Уточняется, что в соответствии с проектом закона предельный срок содержания агрессивных и невостребованных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, после - гуманная эвтаназия. Собаки ниже 25 сантиметров в холке после стерилизации будут возвращаться в прежнюю среду обитания. Собак с признаками владельцев предлагается содержать в приютах до полугода. Если за это время не найдены предыдущие или новые владельцы, также последует гуманная эвтаназия.
"Мы считаем, что данные поправки значительно снизят нагрузку на бюджет. Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как для сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей", - процитировали в пресс-службе главу ветслужбы Забайкалья Андрея Лима.
Глава профильного комитета по аграрной политике Михаил Якимов напомнил, что депутаты на протяжении трех лет прошлого созыва работали по этой проблеме, в том числе вносили соответствующую законодательную инициативу в Госдуму. "Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Законопроект призван решить эту проблему", - отметил он.
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Конституционный суд призвал усовершенствовать законы о бездомных животных
5 декабря, 14:59
 
Забайкальский крайГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала