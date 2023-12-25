https://ria.ru/20231225/zakon-1917895334.html

В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак

В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак - РИА Новости, 25.12.2023

В Забайкалье в I чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии агрессивных и бездомных собак в регионе, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:53

2023-12-25T11:53

2023-12-25T11:53

забайкальский край

госдума рф

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ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии агрессивных и бездомных собак в регионе, сообщили в пресс-службе краевого парламента. "Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что в соответствии с проектом закона предельный срок содержания агрессивных и невостребованных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, после - гуманная эвтаназия. Собаки ниже 25 сантиметров в холке после стерилизации будут возвращаться в прежнюю среду обитания. Собак с признаками владельцев предлагается содержать в приютах до полугода. Если за это время не найдены предыдущие или новые владельцы, также последует гуманная эвтаназия. "Мы считаем, что данные поправки значительно снизят нагрузку на бюджет. Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как для сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей", - процитировали в пресс-службе главу ветслужбы Забайкалья Андрея Лима. Глава профильного комитета по аграрной политике Михаил Якимов напомнил, что депутаты на протяжении трех лет прошлого созыва работали по этой проблеме, в том числе вносили соответствующую законодательную инициативу в Госдуму. "Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Законопроект призван решить эту проблему", - отметил он.

https://ria.ru/20231208/sobaki-1914660244.html

https://ria.ru/20231205/zakony-1913890733.html

забайкальский край

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забайкальский край, госдума рф