https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html

В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера

В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера - РИА Новости, 25.12.2023

В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех подростков по подозрению в нападении на курьера службы доставки накануне днем, сообщил региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:33

2023-12-25T15:33

2023-12-25T15:35

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех подростков по подозрению в нападении на курьера службы доставки накануне днем, сообщил региональный главк МВД РФ. Ранее полиция информировала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после того, как группа молодых людей напала на курьера службы доставки. На Витебском проспекте, 47 ему в лицо распылили газ, а затем избили. Мужчина попал в больницу с травмами головы, правоохранители начали поиск нападавших. "Двадцать пятого декабря <…> сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установили и доставили в полицию четверых подростков, 14-15 лет. В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления", - говорится в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, россия