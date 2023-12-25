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В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера - РИА Новости, 25.12.2023
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15:33 25.12.2023 (обновлено: 15:35 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html
В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера
В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера - РИА Новости, 25.12.2023
В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера
Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех подростков по подозрению в нападении на курьера службы доставки накануне днем, сообщил региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:33
2023-12-25T15:35
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех подростков по подозрению в нападении на курьера службы доставки накануне днем, сообщил региональный главк МВД РФ. Ранее полиция информировала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после того, как группа молодых людей напала на курьера службы доставки. На Витебском проспекте, 47 ему в лицо распылили газ, а затем избили. Мужчина попал в больницу с травмами головы, правоохранители начали поиск нападавших. "Двадцать пятого декабря &lt;…&gt; сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установили и доставили в полицию четверых подростков, 14-15 лет. В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера

В Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера службы доставки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех подростков по подозрению в нападении на курьера службы доставки накануне днем, сообщил региональный главк МВД РФ.
Ранее полиция информировала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после того, как группа молодых людей напала на курьера службы доставки. На Витебском проспекте, 47 ему в лицо распылили газ, а затем избили. Мужчина попал в больницу с травмами головы, правоохранители начали поиск нападавших.
"Двадцать пятого декабря <…> сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению на курьера установили и доставили в полицию четверых подростков, 14-15 лет. В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления", - говорится в сообщении.
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