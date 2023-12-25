https://ria.ru/20231225/zabolevaemost-1918012599.html

В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 25.12.2023

В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю выросла на 58,7%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:07

2023-12-25T18:07

2023-12-25T18:07

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю выросла на 58,7%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На 51-й календарной неделе 2023 (с 18 по 24 декабря) в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 58,7%. Третью календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которых в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 10%. По данным на 25 декабря, в Петербурге против гриппа привито 3 371 134 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.

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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)