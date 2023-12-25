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В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 25.12.2023
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18:07 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zabolevaemost-1918012599.html
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 25.12.2023
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю выросла на 58,7%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:07
2023-12-25T18:07
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю выросла на 58,7%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На 51-й календарной неделе 2023 (с 18 по 24 декабря) в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 58,7%. Третью календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которых в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 10%. По данным на 25 декабря, в Петербурге против гриппа привито 3 371 134 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.
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санкт-петербург
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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 58,7%

© iStock.com / Anastasia GryukanovaЛечение гриппа и простуды
Лечение гриппа и простуды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Лечение гриппа и простуды . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю выросла на 58,7%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"На 51-й календарной неделе 2023 (с 18 по 24 декабря) в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 58,7%. Третью календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которых в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 10%.
По данным на 25 декабря, в Петербурге против гриппа привито 3 371 134 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.
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Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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