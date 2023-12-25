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Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих - РИА Новости, 25.12.2023
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11:09 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/yazyk-1917876587.html
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих - РИА Новости, 25.12.2023
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих
Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:09
2023-12-25T11:09
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Почему учебник разработан? Потому что он в форме родного языка... не важно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка, не только украинского, а всех родных языков Российской Федерации", - сказал Музаев. Ранее в Министерстве просвещения сообщали о разработке учебника по классическому украинскому языку для начальных классов.
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, россия
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Россия
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих

Музаев: желающим изучать украинский язык в школе предоставят такую возможность

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУрок украинского языка
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Урок украинского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Почему учебник разработан? Потому что он в форме родного языка... не важно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка, не только украинского, а всех родных языков Российской Федерации", - сказал Музаев.
Ранее в Министерстве просвещения сообщали о разработке учебника по классическому украинскому языку для начальных классов.
 
Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоРоссия
 
 
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