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Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих - РИА Новости, 25.12.2023
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих
Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:09
2023-12-25T11:09
2023-12-25T11:09
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Почему учебник разработан? Потому что он в форме родного языка... не важно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка, не только украинского, а всех родных языков Российской Федерации", - сказал Музаев. Ранее в Министерстве просвещения сообщали о разработке учебника по классическому украинскому языку для начальных классов.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, россия
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Россия
Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих
Музаев: желающим изучать украинский язык в школе предоставят такую возможность
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Почему учебник разработан? Потому что он в форме родного языка... не важно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка, не только украинского, а всех родных языков Российской Федерации", - сказал Музаев.
Ранее в Министерстве просвещения сообщали о разработке учебника по классическому украинскому языку для начальных классов.