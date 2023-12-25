https://ria.ru/20231225/yazyk-1917876587.html

Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих

Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих - РИА Новости, 25.12.2023

Рособрнадзор отследит возможность изучения украинского языка для желающих

Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:09

2023-12-25T11:09

2023-12-25T11:09

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор может отслеживать наличие возможности изучения украинского языка в тех школах, где есть желающие его учить, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Почему учебник разработан? Потому что он в форме родного языка... не важно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка, не только украинского, а всех родных языков Российской Федерации", - сказал Музаев. Ранее в Министерстве просвещения сообщали о разработке учебника по классическому украинскому языку для начальных классов.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, россия