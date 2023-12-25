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Глава Рособрнадзора допустил возвращение ВПР по иностранным языкам
Глава Рособрнадзора допустил возвращение ВПР по иностранным языкам - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Рособрнадзора допустил возвращение ВПР по иностранным языкам
Иностранный язык на Всероссийских проверочных работах могут вернуть, его убрали, чтобы пересмотреть модель сдачи экзамена, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:40
2023-12-25T10:40
2023-12-25T10:54
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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сн_образование
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иностранный язык на Всероссийских проверочных работах могут вернуть, его убрали, чтобы пересмотреть модель сдачи экзамена, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "И не из каких-то соображений, что там мы закрываемся от кого-то или что-то, из соображений того, что все-таки этот вопрос надо доработать. Если мы проводим Всероссийские проверочные работы, то надо их, как и все предметы, наверное, начинать с четвертого класса, как в других предметах, если он изучался до этого уровня, до этой параллели, и решили посмотреть в этом году эту модель. Это не значит, что в следующем году у нас он не вернется и не вернется во все параллели", - сказал Музаев. Он отметил, что при создании ВПР перенимался опыт министерских контрольных работ и весна прошлого года для проверочных работ была самая спокойная - "та модель, которую мы избрали наконец дала свои плоды". Ранее глава Рособрнадзора заявлял, что проверочные работы по иностранным языкам проводиться не будут.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора допустил возвращение ВПР по иностранным языкам
Глава Рособрнадзора Музаев: ВПР по иностранным языкам могут вернуть