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На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму
На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму - РИА Новости, 25.12.2023
На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму
Прокуратура начала проверку по факту падения 9-летнего мальчика в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения в Тбилисском районе Краснодарского... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:50
2023-12-25T21:50
2023-12-25T21:50
происшествия
тбилисский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту падения 9-летнего мальчика в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения в Тбилисском районе Краснодарского края, сообщили в надзорном ведомстве региона. Установлено, что 9-летний мальчик провалился в неогражденную яму, расположенную в придорожной полосе автодороги и оставленную после ремонта уличного освещения в станице Геймановской Тбилисского района. Ребенок не смог сам выбраться из ямы, ему помогли местные жители и бригада скорой помощи, добавляют в прокуратуре. "В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, дорожных служб, организаций, проводящих работы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
тбилисский район
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происшествия, тбилисский район, краснодарский край
Происшествия, Тбилисский район, Краснодарский край
На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму
На Кубани девятилетний мальчик упал в яму, оставленную дорожниками после ремонта
КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку по факту падения 9-летнего мальчика в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения в Тбилисском районе Краснодарского края, сообщили в надзорном ведомстве
региона.
Установлено, что 9-летний мальчик провалился в неогражденную яму, расположенную в придорожной полосе автодороги и оставленную после ремонта уличного освещения в станице Геймановской Тбилисского района. Ребенок не смог сам выбраться из ямы, ему помогли местные жители и бригада скорой помощи, добавляют в прокуратуре.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, дорожных служб, организаций, проводящих работы", - говорится в сообщении.
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