https://ria.ru/20231225/vzryvy-1918052993.html

В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:43

2023-12-25T21:43

2023-12-25T21:43

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание Klymenko.Time. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушная тревога была объявлена в 19.44 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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