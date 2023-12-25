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В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:43
2023-12-25T21:43
2023-12-25T21:43
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание Klymenko.Time. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушная тревога была объявлена в 19.44 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Klymenko.Time: в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги