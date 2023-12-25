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Власти рассказали подробности о ЧП в жилом доме в Сириусе
Власти рассказали подробности о ЧП в жилом доме в Сириусе - РИА Новости, 25.12.2023
Власти рассказали подробности о ЧП в жилом доме в Сириусе
Дом на федеральной территории Сириус, в котором, предположительно, взорвался бытовой газ, строился без разрешительной документации, причины случившегося... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:26
2023-12-25T16:26
2023-12-25T16:42
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИРИУС, 25 дек - РИА Новости. Дом на федеральной территории Сириус, в котором, предположительно, взорвался бытовой газ, строился без разрешительной документации, причины случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории.Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры.Позднее власти администрации федеральной территории Сириус сообщили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа на пятом этаже здания."По имеющейся в администрации ФТ "Сириус" информации, по пострадавшему дому, расположенному по адресу Трубачева, 26, ранее велись судебные разбирательства. Стороной по делу и взыскателем являлась администрация города Сочи. Согласно судебным материалам, строительство указанного объекта осуществлялось без разрешительной документации. В настоящий момент компетентными органами устанавливаются все факты, послужившие причиной вчерашнего происшествия" - говорится в сообщении.Сейчас жильцам дома продолжают оказывать необходимую помощь, некоторые из них размещены в отелях федеральной территории. Помощь оказывается и соседним жильцам пострадавшего дома, у которых в результате происшествия выбило окна. На месте работают коммунальные и оперативные службы.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти рассказали подробности о ЧП в жилом доме в Сириусе
Власти: жилой дом в Сириусе, где мог взорваться газ, строили без документов