https://ria.ru/20231225/vybory-1917947778.html
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе - РИА Новости, 25.12.2023
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе
Предвыборная программа партии "Новые люди" будет представлена в январе 2024 года, заявил кандидат в президенты от партии Владислав Даванков. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:58
2023-12-25T14:58
2023-12-25T15:25
выборы президента россии — 2024
владислав даванков
политика
москва
партия "новые люди"
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Предвыборная программа партии "Новые люди" будет представлена в январе 2024 года, заявил кандидат в президенты от партии Владислав Даванков."Обсуждаем программу, которую представим в январе", - сказал он журналистам. "Новые люди" отметили, что первый штаб поддержки кандидата будет открыт в Москве, далее планируется открыть много штабов в регионах. В понедельник Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты."…Нам предстоит много поездок, первая поездка состоится в Смоленск… Дальше мы планируем посетить практически все регионы Дальнего Востока в январе", - сказал Даванков журналистам. Политик отметил, что планирует объехать как минимум 30 регионов и охватить всю Россию благодаря доверенным лицам и региональным штабам.Даванков родился в 1984 году в Смоленске. В 14 лет он открыл свой первый бизнес – основал с друзьями первый в Смоленске компьютерный клуб.
https://ria.ru/20231225/bogdanov-1917904167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав даванков, политика, москва, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Владислав Даванков, Политика, Москва, Партия "Новые люди"
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе
Даванков: "Новые люди" представят предвыборную программу в январе
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Предвыборная программа партии "Новые люди" будет представлена в январе 2024 года, заявил кандидат в президенты от партии Владислав Даванков.
"Обсуждаем программу, которую представим в январе", - сказал он журналистам. "Новые люди" отметили, что первый штаб поддержки кандидата будет открыт в Москве
, далее планируется открыть много штабов в регионах. В понедельник Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты.
"…Нам предстоит много поездок, первая поездка состоится в Смоленск… Дальше мы планируем посетить практически все регионы Дальнего Востока в январе", - сказал Даванков журналистам. Политик отметил, что планирует объехать как минимум 30 регионов и охватить всю Россию благодаря доверенным лицам и региональным штабам.
Даванков родился в 1984 году в Смоленске. В 14 лет он открыл свой первый бизнес – основал с друзьями первый в Смоленске компьютерный клуб.
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты