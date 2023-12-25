Рейтинг@Mail.ru
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:58 25.12.2023 (обновлено: 15:25 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vybory-1917947778.html
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе - РИА Новости, 25.12.2023
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе
Предвыборная программа партии "Новые люди" будет представлена в январе 2024 года, заявил кандидат в президенты от партии Владислав Даванков. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:58
2023-12-25T15:25
выборы президента россии — 2024
владислав даванков
политика
москва
партия "новые люди"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917768976_0:177:3106:1924_1920x0_80_0_0_2fb12cd2567ce71bbd8a6b905f187181.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Предвыборная программа партии "Новые люди" будет представлена в январе 2024 года, заявил кандидат в президенты от партии Владислав Даванков."Обсуждаем программу, которую представим в январе", - сказал он журналистам. "Новые люди" отметили, что первый штаб поддержки кандидата будет открыт в Москве, далее планируется открыть много штабов в регионах. В понедельник Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты."…Нам предстоит много поездок, первая поездка состоится в Смоленск… Дальше мы планируем посетить практически все регионы Дальнего Востока в январе", - сказал Даванков журналистам. Политик отметил, что планирует объехать как минимум 30 регионов и охватить всю Россию благодаря доверенным лицам и региональным штабам.Даванков родился в 1984 году в Смоленске. В 14 лет он открыл свой первый бизнес – основал с друзьями первый в Смоленске компьютерный клуб.
https://ria.ru/20231225/bogdanov-1917904167.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917768976_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_3c1948d2d814cddf79f0370a3f7b37f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав даванков, политика, москва, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Владислав Даванков, Политика, Москва, Партия "Новые люди"
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе

Даванков: "Новые люди" представят предвыборную программу в январе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Предвыборная программа партии "Новые люди" будет представлена в январе 2024 года, заявил кандидат в президенты от партии Владислав Даванков.
"Обсуждаем программу, которую представим в январе", - сказал он журналистам. "Новые люди" отметили, что первый штаб поддержки кандидата будет открыт в Москве, далее планируется открыть много штабов в регионах. В понедельник Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты.
"…Нам предстоит много поездок, первая поездка состоится в Смоленск… Дальше мы планируем посетить практически все регионы Дальнего Востока в январе", - сказал Даванков журналистам. Политик отметил, что планирует объехать как минимум 30 регионов и охватить всю Россию благодаря доверенным лицам и региональным штабам.
Даванков родился в 1984 году в Смоленске. В 14 лет он открыл свой первый бизнес – основал с друзьями первый в Смоленске компьютерный клуб.
Андрей Богданов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты
Вчера, 12:15
 
Выборы президента России — 2024Владислав ДаванковПолитикаМоскваПартия "Новые люди"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала