https://ria.ru/20231225/vuchich-1918006307.html
Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику
Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику - РИА Новости, 25.12.2023
Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику
Стабильность Сербии в свете происходящих протестов не нарушена, президент Александр Вучич планирует продолжить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, в том... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:39
2023-12-25T17:39
2023-12-25T17:48
россия
беспорядки в белграде
в мире
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Стабильность Сербии в свете происходящих протестов не нарушена, президент Александр Вучич планирует продолжить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, в том числе по отношениям с РФ, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.Вучич сообщил в понедельник, что на встрече проинформировал Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии."Он очень уверенно смотрит вперед исходя из того, что в Сербии в целом стабильность сохраняется, она не подорвана и происходящее сейчас здесь в Белграде, и даже не во всем Белграде, как вы знаете, это далеко не вся Сербия. Ни о какой революции, народном восстании речи быть не может. Он исходит из того, что все его планы и позиция, которые базируются на суверенитете Сербии, сохранятся для дальнейшей работы по внутренним делам и развитию экономики Сербии и внешним аспектам, в том числе отношений с Россией", - заявил Боцан-Харченко на брифинге в посольстве. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.По данным МВД Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили восемь полицейских, задержаны свыше 38 демонстрантов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" говорит, что не согласен с итогами выборов, и несколько раз выводил людей на протесты. Накануне они переросли в беспорядки. Толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917921496.html
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспорядки в белграде, в мире, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко
Россия, Беспорядки в Белграде, В мире, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику
Посол Боцан-Харченко: Вучич планирует продолжать суверенную политику
БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Стабильность Сербии в свете происходящих протестов не нарушена, президент Александр Вучич планирует продолжить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, в том числе по отношениям с РФ, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Вучич сообщил в понедельник, что на встрече проинформировал Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии.
У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России
"Он очень уверенно смотрит вперед исходя из того, что в Сербии в целом стабильность сохраняется, она не подорвана и происходящее сейчас здесь в Белграде
, и даже не во всем Белграде, как вы знаете, это далеко не вся Сербия. Ни о какой революции, народном восстании речи быть не может. Он исходит из того, что все его планы и позиция, которые базируются на суверенитете Сербии, сохранятся для дальнейшей работы по внутренним делам и развитию экономики Сербии и внешним аспектам, в том числе отношений с Россией", - заявил Боцан-Харченко на брифинге в посольстве. Премьер Сербии Ана Брнабич
в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.
По данным МВД Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили восемь полицейских, задержаны свыше 38 демонстрантов.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" говорит, что не согласен с итогами выборов, и несколько раз выводил людей на протесты. Накануне они переросли в беспорядки. Толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.
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