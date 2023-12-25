https://ria.ru/20231225/vuchich-1918006307.html

Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику

Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику - РИА Новости, 25.12.2023

Российский посол заявил о планах Вучича продолжить суверенную политику

Стабильность Сербии в свете происходящих протестов не нарушена, президент Александр Вучич планирует продолжить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, в том... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:39

2023-12-25T17:39

2023-12-25T17:48

россия

беспорядки в белграде

в мире

сербия

александр вучич

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Стабильность Сербии в свете происходящих протестов не нарушена, президент Александр Вучич планирует продолжить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, в том числе по отношениям с РФ, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.Вучич сообщил в понедельник, что на встрече проинформировал Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии."Он очень уверенно смотрит вперед исходя из того, что в Сербии в целом стабильность сохраняется, она не подорвана и происходящее сейчас здесь в Белграде, и даже не во всем Белграде, как вы знаете, это далеко не вся Сербия. Ни о какой революции, народном восстании речи быть не может. Он исходит из того, что все его планы и позиция, которые базируются на суверенитете Сербии, сохранятся для дальнейшей работы по внутренним делам и развитию экономики Сербии и внешним аспектам, в том числе отношений с Россией", - заявил Боцан-Харченко на брифинге в посольстве. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.По данным МВД Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили восемь полицейских, задержаны свыше 38 демонстрантов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" говорит, что не согласен с итогами выборов, и несколько раз выводил людей на протесты. Накануне они переросли в беспорядки. Толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917921496.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, беспорядки в белграде, в мире, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко