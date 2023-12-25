https://ria.ru/20231225/vuchich-1917825365.html

Вучич встретится с послом России

Вучич встретится с послом России - РИА Новости, 25.12.2023

Вучич встретится с послом России

Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко утром в понедельник, заявила администрация Вучича. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T01:53

2023-12-25T01:53

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ивица дачич

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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко утром в понедельник, заявила администрация Вучича."Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом РФ Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря, в 9.00 (11.00 мск) в здании Генерального секретариата", — указала администрация сербского лидера в распространенном заявлении.Генеральный секретариат — резиденция президента Сербии, является зданием, отделенным небольшим сквером от скупщины (администрации) Белграда, где в ночь на понедельник прошли беспорядки.Встречу с российским послом в понедельник в МИД также назначил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917820031.html

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россия, сербия, в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, ивица дачич, белград (город)