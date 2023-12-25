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"Зеленский в беде". Поведение солдат ВСУ вызвало шок в США - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 25.12.2023 (обновлено: 16:34 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vsu-1917956259.html
"Зеленский в беде". Поведение солдат ВСУ вызвало шок в США
"Зеленский в беде". Поведение солдат ВСУ вызвало шок в США - РИА Новости, 25.12.2023
"Зеленский в беде". Поведение солдат ВСУ вызвало шок в США
Насильно отправленные на фронт украинские военные отказываются выполнять приказы президента Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:21
2023-12-25T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Насильно отправленные на фронт украинские военные отказываются выполнять приказы президента Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не хватает солдат из-за высоких потерь среди личного состава. При этом они не могут набрать достаточное количество людей, а среди рекрутированных встречаются беременные женщины и инвалиды. Джонсон пояснил, что киевский режим насильно отправляет украинцев на передовую.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917830020.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Зеленский в беде". Поведение солдат ВСУ вызвало шок в США

Джонсон: солдаты ВСУ начали игнорировать приказы Зеленского

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Насильно отправленные на фронт украинские военные отказываются выполнять приказы президента Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ не хватает солдат из-за высоких потерь среди личного состава. При этом они не могут набрать достаточное количество людей, а среди рекрутированных встречаются беременные женщины и инвалиды. Джонсон пояснил, что киевский режим насильно отправляет украинцев на передовую.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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