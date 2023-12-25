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В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/vsu-1917891187.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 25.12.2023
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница ранена при украинском обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:46
2023-12-25T11:46
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
россия
украина
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Мирная жительница ранена при украинском обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько. Он так же отметил, что прямым попаданием снаряда повреждены дом и газопровод по этой же улице, жильцы "чудом остались живы". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные с утра понедельника ведут обстрел Горловки, включая центр города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Россия, Украина
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина

Приходько: мирная жительница была ранена при обстреле Горловки ВСУ

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Мирная жительница ранена при украинском обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько.
Он так же отметил, что прямым попаданием снаряда повреждены дом и газопровод по этой же улице, жильцы "чудом остались живы".
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные с утра понедельника ведут обстрел Горловки, включая центр города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролРоссияУкраина
 
 
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