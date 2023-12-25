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В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 25.12.2023

В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница ранена при украинском обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:46

2023-12-25T11:46

2023-12-25T11:46

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

россия

украина

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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Мирная жительница ранена при украинском обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки по улице Минина и Пожарского", - написал Приходько. Он так же отметил, что прямым попаданием снаряда повреждены дом и газопровод по этой же улице, жильцы "чудом остались живы". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные с утра понедельника ведут обстрел Горловки, включая центр города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

россия

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, россия, украина