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ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 25.12.2023 (обновлено: 09:18 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vsu-1917846255.html
ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке
ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке - РИА Новости, 25.12.2023
ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке
Школа и художественный музей повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:53
2023-12-25T09:18
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
россия
украина
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Школа и художественный музей повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины в Горловке повреждены школа №4 и художественный музей. Зафиксирован прилёт снаряда в колодец на пересечении улиц Пушкинская и Комсомольская", - написал Приходько. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Россия, Украина
ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке

Приходько: школа и художественный музей повреждены при обстреле Горловки ВСУ

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела художественного музея в Горловке. 25 декабря 2023
Последствия обстрела художественного музея в Горловке. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела художественного музея в Горловке. 25 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Школа и художественный музей повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Обстрелом вооруженных формирований Украины в Горловке повреждены школа №4 и художественный музей. Зафиксирован прилёт снаряда в колодец на пересечении улиц Пушкинская и Комсомольская", - написал Приходько.
Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролРоссияУкраина
 
 
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