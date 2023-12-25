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ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке

ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке - РИА Новости, 25.12.2023

ВСУ повредили школу и художественный музей в Горловке

Школа и художественный музей повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:53

2023-12-25T08:53

2023-12-25T09:18

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Школа и художественный музей повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины в Горловке повреждены школа №4 и художественный музей. Зафиксирован прилёт снаряда в колодец на пересечении улиц Пушкинская и Комсомольская", - написал Приходько. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

россия

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, россия, украина