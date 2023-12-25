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"Это вызов". На Украине признали неприятный факт о военном руководстве - РИА Новости, 25.12.2023
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06:37 25.12.2023 (обновлено: 12:38 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vsu-1917836795.html
"Это вызов". На Украине признали неприятный факт о военном руководстве
"Это вызов". На Украине признали неприятный факт о военном руководстве - РИА Новости, 25.12.2023
"Это вызов". На Украине признали неприятный факт о военном руководстве
Украинские власти и военное руководство не в состоянии обеспечить армию, заявила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:37
2023-12-25T12:38
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские власти и военное руководство не в состоянии обеспечить армию, заявила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.&quot;Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым&quot;, — призналась она.Как отмечает автор статьи, для ВСУ единственной надеждой сохранить угасающую поддержку Запада остается полное искоренение коррупции. Но Киев еще очень далек от достижения этой цели, заключил Блок.В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения, и пообещал, что соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время. Но после призывов Запада не торопиться с таким решением этот вопрос отложили.По украинским законам за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Это вызов". На Украине признали неприятный факт о военном руководстве

Дарья Каленюк: Минобороны Украины не справляется с оснащением ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на зимний Киев
Вид на зимний Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на зимний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские власти и военное руководство не в состоянии обеспечить армию, заявила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.
«

"Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым", — призналась она.

Как отмечает автор статьи, для ВСУ единственной надеждой сохранить угасающую поддержку Запада остается полное искоренение коррупции. Но Киев еще очень далек от достижения этой цели, заключил Блок.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения, и пообещал, что соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время. Но после призывов Запада не торопиться с таким решением этот вопрос отложили.
По украинским законам за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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