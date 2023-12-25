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В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги - РИА Новости, 25.12.2023
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00:36 25.12.2023 (обновлено: 02:34 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vozmeschenie-1917821324.html
В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги
В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги - РИА Новости, 25.12.2023
В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги
Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в Госдуму законопроект о возмещении страховыми компаниями компенсации за ущерб,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:36
2023-12-25T02:34
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в Госдуму законопроект о возмещении страховыми компаниями компенсации за ущерб, полученный в результате действий органов власти, отвечающих за состояние автодорог. Законопроектом предлагается внести изменение в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно которому вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий органов, отвечающих за состояние автодорог, и организаций коммунального комплекса, подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком, который "в дальнейшем в порядке регресса взыскивает суммы осуществленного потерпевшему страхового возмещения с виновных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса", говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. "Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса, путем предъявления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования", — говорится в тексте законопроекта, которую Нилов опубликовал в своем Telegram-канале. По словам авторов инициативы, бремя взыскания с органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса перекладывается с пострадавшего, заключившего договор обязательного страхования, на его страховую компанию. Также автор законопроекта отмечает, что во втором полугодии 2022 года общий уровень бесполисных транспортных средств на дорогах страны превысил 25%, а по некоторым данным - 32%. Страховые аналитики констатируют, что такая тенденция будет лишь набирать обороты, и эту ситуацию можно изменить, расширив перечень страховых случаев, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.
https://realty.ria.ru/20231221/dorogi-1917236270.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги

Депутат Госдумы подготовил законопроект о возмещении ущерба за плохие дороги

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЯма на дороге
Яма на дороге - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Яма на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в Госдуму законопроект о возмещении страховыми компаниями компенсации за ущерб, полученный в результате действий органов власти, отвечающих за состояние автодорог.
Законопроектом предлагается внести изменение в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно которому вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий органов, отвечающих за состояние автодорог, и организаций коммунального комплекса, подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком, который "в дальнейшем в порядке регресса взыскивает суммы осуществленного потерпевшему страхового возмещения с виновных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса", говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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"Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса, путем предъявления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования", — говорится в тексте законопроекта, которую Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам авторов инициативы, бремя взыскания с органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса перекладывается с пострадавшего, заключившего договор обязательного страхования, на его страховую компанию.
Также автор законопроекта отмечает, что во втором полугодии 2022 года общий уровень бесполисных транспортных средств на дорогах страны превысил 25%, а по некоторым данным - 32%. Страховые аналитики констатируют, что такая тенденция будет лишь набирать обороты, и эту ситуацию можно изменить, расширив перечень страховых случаев, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.
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