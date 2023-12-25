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Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии - РИА Новости, 25.12.2023
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04:19 25.12.2023 (обновлено: 04:46 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vooruzheniya-1917831229.html
Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии
Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии
Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:19
2023-12-25T04:46
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные", — отметил он. Мантуров также напомнил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20231225/goszakaz-1917830709.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность
Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии

Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные", — отметил он.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Мантуров заявил о двукратном росте объема госзаказа в 2023 году
04:08
Мантуров также напомнил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Безопасность
 
 
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