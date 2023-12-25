https://ria.ru/20231225/vooruzheniya-1917831229.html

Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии

Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии

Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:19

2023-12-25T04:19

2023-12-25T04:46

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные", — отметил он. Мантуров также напомнил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231225/goszakaz-1917830709.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность