https://ria.ru/20231225/vng-1917960522.html

Путин подписал закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии

Путин подписал закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, соответствующий документ... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:30

2023-12-25T15:30

2023-12-25T15:30

безопасность

россия

владимир путин

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В сентябре в Госдуму была внесена инициатива, позволяющая Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.Как отмечалось, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией. Поступление граждан в формирования будет осуществляться посредством заключения соответствующего контракта. Граждане, пребывающиЕ в добровольческих формированиях Росгвардии, и члены их семей получат такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который предоставляется добровольческим формированиям министерства обороны РФ.Так, денежное содержание таких формирований устанавливается Росгвардией, при этом размеры их денежного довольствия будут не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности.Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале отмечал, что войска национальной гвардии, пополнившись добровольцами с опытом работы в правоохранительных органах и участия в боевых действиях, смогут усилить свои возможности по выполнению поставленных перед ними задач, в том числе в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20231225/putin-1917959721.html

https://ria.ru/20231225/vstrecha-1917949942.html

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безопасность, россия, владимир путин, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф