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Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов - РИА Новости, 25.12.2023
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16:54 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/vklady-1917992376.html
Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов
Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:54
2023-12-25T16:54
экономика
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения - 1,4 миллиона рублей. Закон включает в этот перечень средние предприятия, находящиеся в реестре МСП; социально ориентированные некоммерческие организации; профсоюзы и профсоюзные организации; а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета (вклады) для профессиональной деятельности. При этом не подлежат страхованию денежные средства на банковских счетах (вкладах) физлиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Закон также уточняет нормы, касающиеся ССВ, в том числе в части уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовый страховой взнос сохраняется, но при этом предлагается уйти от выплаты дополнительного взноса в случае превышения порогового значения базовой доходности по вкладам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов. Он также обращал внимание, что меры ЦБ в отношении банков влияют на оценку их финансового положения. С учетом ситуации 2022-2023 годов предлагается не включать в оценку антисанкционные меры, в том числе ограничения в отношении конкретных организаций, говорил Гузнов. Кроме того, закон дает совету директоров Агентства по страхованию вкладов полномочия утверждать общие принципы и подходы к организации и развитию систем внутреннего контроля и управления рисками. Совет директоров АСВ также будет принимать решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности этих систем. Помимо этого, предусматривается, что при выплате возмещения по вкладам прежде всего удовлетворяются требования вкладчика к банку по выплате суммы вклада, затем - по выплате процентов. При расчетах с кредиторами прежде всего погашаются их требования по основной сумме задолженности, а затем – по процентам. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
https://ria.ru/20231215/vklady-1915929523.html
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экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов

Средний бизнес, профсоюзы и нотариусов включили в систему страхования вкладов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения - 1,4 миллиона рублей.
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Закон включает в этот перечень средние предприятия, находящиеся в реестре МСП; социально ориентированные некоммерческие организации; профсоюзы и профсоюзные организации; а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета (вклады) для профессиональной деятельности. При этом не подлежат страхованию денежные средства на банковских счетах (вкладах) физлиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.
Закон также уточняет нормы, касающиеся ССВ, в том числе в части уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовый страховой взнос сохраняется, но при этом предлагается уйти от выплаты дополнительного взноса в случае превышения порогового значения базовой доходности по вкладам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов.
Он также обращал внимание, что меры ЦБ в отношении банков влияют на оценку их финансового положения. С учетом ситуации 2022-2023 годов предлагается не включать в оценку антисанкционные меры, в том числе ограничения в отношении конкретных организаций, говорил Гузнов.
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Кроме того, закон дает совету директоров Агентства по страхованию вкладов полномочия утверждать общие принципы и подходы к организации и развитию систем внутреннего контроля и управления рисками. Совет директоров АСВ также будет принимать решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности этих систем.
Помимо этого, предусматривается, что при выплате возмещения по вкладам прежде всего удовлетворяются требования вкладчика к банку по выплате суммы вклада, затем - по выплате процентов. При расчетах с кредиторами прежде всего погашаются их требования по основной сумме задолженности, а затем – по процентам.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
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