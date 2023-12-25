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Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов
Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов - РИА Новости, 25.12.2023
Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов
За этот год общий заработок авторов "ВКонтакте" вырос более чем на треть, сообщила пресс-служба соцсети. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:39
2023-12-25T10:39
2023-12-25T12:07
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За этот год общий заработок авторов "ВКонтакте" вырос более чем на треть, сообщила пресс-служба соцсети. "В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37 процентов и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.Кроме того, стало больше донатов — число пользователей, которые благодарят ими авторов, выросло на 56 процентов. Вдвое увеличилось и количество сообществ, подключенных к сервису VK Donut. При помощи VK Donut авторы заработали за год 780 миллионов рублей. Самыми привлекательными для донатов стали такие темы, как "Дети и родители", "Творчество", "Приложения и игры" и "K-pop". В пресс-службе рассказали также, что просмотры видеоконтента во "ВКонтакте" выросли на четверть по сравнению с предыдущим годом. А пользователи стали публиковать истории на 27 процентов чаще.В начале декабря пресс-служба "ВКонтакте" составила список самых обсуждаемых инфлюенсеров: первое место занял MACAN, артист года по версии VK Музыки, на втором оказался Баста, отыгравший в этом году концерты в трех городах на VK Fest, а третьим стал Shaman. Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми во "ВКонтакте" были Илон Маск, Мадонна и Леди Гага.
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общество, технологии, вконтакте
Общество, Технологии, ВКонтакте
Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов
Заработок авторов "ВКонтакте" вырос до 5,5 миллиарда рублей в 2023 году
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
За этот год общий заработок авторов "ВКонтакте" вырос более чем на треть, сообщила пресс-служба
соцсети.
«
"В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37 процентов и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
Кроме того, стало больше донатов — число пользователей, которые благодарят ими авторов, выросло на 56 процентов. Вдвое увеличилось и количество сообществ, подключенных к сервису VK Donut.
При помощи VK Donut авторы заработали за год 780 миллионов рублей. Самыми привлекательными для донатов стали такие темы, как "Дети и родители", "Творчество", "Приложения и игры" и "K-pop".
В пресс-службе рассказали также, что просмотры видеоконтента во "ВКонтакте" выросли на четверть по сравнению с предыдущим годом. А пользователи стали публиковать истории на 27 процентов чаще.
В начале декабря пресс-служба "ВКонтакте" составила список самых обсуждаемых инфлюенсеров: первое место занял MACAN, артист года по версии VK Музыки, на втором оказался Баста, отыгравший в этом году концерты в трех городах на VK Fest, а третьим стал Shaman. Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми во "ВКонтакте" были Илон Маск, Мадонна и Леди Гага.
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