https://ria.ru/20231225/vk-1917867928.html

Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов

Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов - РИА Новости, 25.12.2023

Заработок авторов "ВКонтакте" вырос на 37 процентов

За этот год общий заработок авторов "ВКонтакте" вырос более чем на треть, сообщила пресс-служба соцсети. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:39

2023-12-25T10:39

2023-12-25T12:07

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За этот год общий заработок авторов "ВКонтакте" вырос более чем на треть, сообщила пресс-служба соцсети. "В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37 процентов и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.Кроме того, стало больше донатов — число пользователей, которые благодарят ими авторов, выросло на 56 процентов. Вдвое увеличилось и количество сообществ, подключенных к сервису VK Donut. При помощи VK Donut авторы заработали за год 780 миллионов рублей. Самыми привлекательными для донатов стали такие темы, как "Дети и родители", "Творчество", "Приложения и игры" и "K-pop". В пресс-службе рассказали также, что просмотры видеоконтента во "ВКонтакте" выросли на четверть по сравнению с предыдущим годом. А пользователи стали публиковать истории на 27 процентов чаще.В начале декабря пресс-служба "ВКонтакте" составила список самых обсуждаемых инфлюенсеров: первое место занял MACAN, артист года по версии VK Музыки, на втором оказался Баста, отыгравший в этом году концерты в трех городах на VK Fest, а третьим стал Shaman. Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми во "ВКонтакте" были Илон Маск, Мадонна и Леди Гага.

https://ria.ru/20231223/sotsseti-1917622640.html

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общество, технологии, вконтакте