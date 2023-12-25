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В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу

В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу - РИА Новости, 25.12.2023

В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу

Единую электронную визу (ЕЭВ) в РФ оформили уже 150 тысяч иностранцев, в некоторых странах число таких виз уже превысило число бумажных, сообщил замглавы МИД РФ РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:06

2023-12-25T07:06

2023-12-25T07:06

россия

китай

индия

евгений иванов (дипломат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую электронную визу (ЕЭВ) в РФ оформили уже 150 тысяч иностранцев, в некоторых странах число таких виз уже превысило число бумажных, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью газете "Комсомольская правда". "Проект ЕЭВ был запущен в августе этого года. Такую визу уже получили более 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран-членов Евросоюза", - заявил Иванов. Иванов добавил, что по итогам 2023 года российская сторона прогнозирует рост числа туристов из Евросоюза, посетивших Россию, "более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом". "Более того, количество электронных виз, полученных гражданами некоторых стран, уже превысило число "бумажных" виз, выданных российскими загранучреждениями в этих странах за аналогичный период", - добавил Иванов. В октябре консульский департамент российского МИД сообщал, что число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ, на тот момент составляло почти 40 тысяч. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее чем за четыре дня до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.

https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html

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россия, китай, индия, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире