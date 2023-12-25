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В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу - РИА Новости, 25.12.2023
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07:06 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/vizy-1917838197.html
В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу
В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу - РИА Новости, 25.12.2023
В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу
Единую электронную визу (ЕЭВ) в РФ оформили уже 150 тысяч иностранцев, в некоторых странах число таких виз уже превысило число бумажных, сообщил замглавы МИД РФ РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:06
2023-12-25T07:06
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в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую электронную визу (ЕЭВ) в РФ оформили уже 150 тысяч иностранцев, в некоторых странах число таких виз уже превысило число бумажных, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью газете "Комсомольская правда". "Проект ЕЭВ был запущен в августе этого года. Такую визу уже получили более 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран-членов Евросоюза", - заявил Иванов. Иванов добавил, что по итогам 2023 года российская сторона прогнозирует рост числа туристов из Евросоюза, посетивших Россию, "более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом". "Более того, количество электронных виз, полученных гражданами некоторых стран, уже превысило число "бумажных" виз, выданных российскими загранучреждениями в этих странах за аналогичный период", - добавил Иванов. В октябре консульский департамент российского МИД сообщал, что число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ, на тот момент составляло почти 40 тысяч. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее чем за четыре дня до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
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россия, китай, индия, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Китай, Индия, Евгений Иванов (дипломат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили единую электронную визу

МИД: единую электронную визу в Россию оформили уже 150 тысяч иностранцев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую электронную визу (ЕЭВ) в РФ оформили уже 150 тысяч иностранцев, в некоторых странах число таких виз уже превысило число бумажных, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью газете "Комсомольская правда".
«
"Проект ЕЭВ был запущен в августе этого года. Такую визу уже получили более 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран-членов Евросоюза", - заявил Иванов.
Иванов добавил, что по итогам 2023 года российская сторона прогнозирует рост числа туристов из Евросоюза, посетивших Россию, "более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом".
"Более того, количество электронных виз, полученных гражданами некоторых стран, уже превысило число "бумажных" виз, выданных российскими загранучреждениями в этих странах за аналогичный период", - добавил Иванов.
В октябре консульский департамент российского МИД сообщал, что число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ, на тот момент составляло почти 40 тысяч.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее чем за четыре дня до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
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РоссияКитайИндияЕвгений Иванов (дипломат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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