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Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2023
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03:29 25.12.2023 (обновлено: 05:35 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vizity-1917829903.html
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2023
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году
Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:29
2023-12-25T05:35
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году

Песков заявил, что Путин не планирует зарубежные визиты на начало 2024 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.
Самолет президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
МИД Туниса выразил надежду на визит Путина
21 декабря, 11:05
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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