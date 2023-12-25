https://ria.ru/20231225/vizity-1917829903.html

Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году

Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2023

Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T03:29

2023-12-25T03:29

2023-12-25T05:35

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.

https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин