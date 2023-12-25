https://ria.ru/20231225/vizity-1917829903.html
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2023
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году
Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:29
2023-12-25T03:29
2023-12-25T05:35
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.
https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году
Песков заявил, что Путин не планирует зарубежные визиты на начало 2024 года
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.
МИД Туниса выразил надежду на визит Путина