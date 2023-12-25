https://ria.ru/20231225/vino-1917451117.html

Максим Протасов: дефицита вина в России нет и не будет

Максим Протасов: дефицита вина в России нет и не будет - РИА Новости, 25.12.2023

Максим Протасов: дефицита вина в России нет и не будет

Телефоны излучают опасную для жизни радиацию, колбаса содержит туалетную бумагу, а вино и вовсе сделано из порошка – глава Роскачества Максим Протасов в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:00

2023-12-25T10:00

2023-12-25T10:00

интервью

россия

вино

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Телефоны излучают опасную для жизни радиацию, колбаса содержит туалетную бумагу, а вино и вовсе сделано из порошка – глава Роскачества Максим Протасов в предновогоднем интервью РИА Новости объяснил, что из этого правда, а что нет. Заодно рассказал про трудности получения халяльных сертификатов, качество пельменей, "пивных подделках" и будущих проверках. Беседовала Анна Шавырина.– Давайте начнем с насущного: хватит ли нам вина на Новый год?– Никакого дефицита на рынке не произошло и не произойдет, несмотря на введение дополнительного акциза. То есть весь ассортимент вина представлен, более того, я могу сказать, что мы останемся, видимо, в этом году в пределах 300 миллионов литров по импорту. Другое дело, что произошло его перераспределение из недружественных стран в дружественные, но потребитель в любом случае может приобрести то вино, которое хочет.– А как в целом изменилось производство вина в России за последнее время? Какие новые тенденции вы можете выделить?– Первая – это то, что у нас в 10 раз увеличился ассортимент российского вина на рынке за последние несколько лет: с 800 до более чем семи тысяч. Вторая – мы видим серьезный прирост в количестве вин, производимых малыми и средними предприятиями.Третья тенденция, о которой надо сказать, – это некоторое перераспределение спроса от красных вин в сторону белых и розовых, 45% российских потребителей отмечают, что они предпочитают белые вина, это подтверждает и динамика импорта: если в 2017 году в российском импорте 51% составляли красные вина, то сейчас их только 38%. Это объяснимо, так как значимая аудитория покупателей – это женщины, им больше нравятся белые и розовые.– Какой прогноз на следующий год?– Уже в четыре раза выросло количество малых и средних предприятий-производителей вина, и мы видим, что в 2024 году, скорее всего, этот тренд будет продолжаться. Это связано и с развитием системы питомников, и с мерами поддержки высадки новых насаждений, и с паспортизацией.Другое важное направление – это развитие собственных торговых марок розничных сетей в данном сегменте. В этом году несколько сетей выпустили совместно с крупными российскими винодельнями такое вино. Это невозможно было предположить еще несколько лет назад. Сейчас же количество таких торговых марок увеличилось в три раза. Уверен, что 2024 год будет годом коллабораций между крупными ритейлерами и винодельнями.И, конечно, мы будем активно развивать винодельческие ярмарки совместно с коллегами из Минпромторга, а также акцию "Дни российских вин". Уже сейчас мы понимаем, что количество ресторанов, участвующих в ней, буквально в первом полугодии следующего года вырастет в шесть раз.– Если говорить про другие категории, не планируете ли проверить пиво и сидр?– Обращения в отношении пива и сидра были. Пивную категорию Роскачество уже исследовало два раза, в том числе смотрели на пивные напитки. Определили, что это зачастую не пивной напиток, а крепкий алкоголь, слегка смешанный с пивом, вкусовыми добавками.Сидры, скорее всего, войдут в спектр нашего интереса в следующем году. В том числе для того, чтобы поддержать действительно качественный продукт в этой категории, получившей серьезный репутационный удар в связи с предприятием, которое катастрофически не выполняло требования пищевой безопасности.Также ведем в регулярном режиме работу и по крепкому алкоголю. Серьезное исследование в следующем году будет посвящено как раз виски, в том числе импортозамещенному.– Продолжать проверки общепита планируете после громкого исследования ресторанов японской кухни?– Контрольные закупки, проверки качества и пищевой безопасности в торговых точках, общепите – эту работу, конечно, будем продолжать. Проверка японской кухни – история успеха. Мы получили отчеты о том, что все торговые точки и ресторанные сети, в которых были выявлены нарушения, исправились. Мы верим людям, но обязательно проверяем, поэтому везде проведем инспекционные проверки.Были и другие обращения от потребителей, например, действительно ли пицца с сыром или с заменителем. В этом году мы соответствующую работу провели, и результаты показали, что 46% пиццы, которую мы закупили в заведениях общественного питания, содержали замену сыра. Работа с сетями была проведена.Также большое количество просьб поступает в Роскачество по проверке точек продажи шаурмы. И да, в 2024 году такое исследование будет проведено.– Занимается ли Роскачество сейчас проверкой качества отельных сетей, гостиниц? Жалуются ли на них?– Мы выяснили, что далеко не все наши граждане понимают, чем отличаются две звезды от трех, четырех, пяти, нам необходимо донести это до потребителей. Также нам поступает достаточно много запросов от потребителей в отношении работы туроператоров, турагентств, самих отелей, которые тем или иным образом не выполнили обещания, данные потребителю.Недавно Росаккредитация аккредитовала орган по классификации отелей "Роскачество Туризм". Теперь Роскачество будет выдавать звезды российским гостиницам. Мы также будем заниматься и разъяснением, и контрольными закупками в отелях, и их консультированием.Важным моментом, конечно же, являются обращения в отношении турагентств и туроператоров. Обещали один уровень тура, его не выполнили, аванс приняли, а деньги не вернули и так далее. Вот этот набор претензий мы также видим, будем по каждому из этих кейсов проводить работу.– Большая премьера этого года для Роскачества – начало выдачи сертификатов халяль. Как устроена эта процедура?– Процесс сертификации состоит из двух частей. Первая – это проверка пищевой безопасности, вторая – проверки предприятия с точки зрения соблюдения принципов ислама, исламской этики. Этой работой занимается экспертный совет, созданный при "Роскачестве Халяль".Сам процесс занимает от двух недель до двух месяцев. Это тщательный процесс, который должен подтвердить потребителям, что российская халяльная продукция – честная и качественная.Что тоже очень важно – международный рынок халяльной продукции составляет сейчас уже около 1,5 триллиона долларов. И конечно же, Россия имеет все возможности и потенциал, а теперь еще и созданную национальную инфраструктуру качества для того, чтобы на этом международном рынке занять важную долю, увеличив экспорт нашей продукции.– Принимаются ли российские халяльные сертификаты в других станах?– Да, в целом ряде стран. Например, Республика Таджикистан официально подтвердила, что она принимает сертификаты органа "Роскачество Халяль". И с недавних пор сертификаты принимаются в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, Омане, и других странах Персидского залива.При этом сам знак "Роскачество Халяль" выполнен таким образом, чтобы его можно было поставлять на рынки, где основным языком является арабский, и на рынки, где читают на английском языке, и, конечно же, для нашей родной страны. Поэтому знак един. Другое дело, что упаковка и маркировка могут отличаться, исходя из требований национальных законодательств каждой страны.– А отличаются ли критерии сертификации и сам процесс проверки в России и других странах?– Если говорить о подходах и требованиях, то существует четыре основные исламские школы, так называемые мазхабы, в этих школах несколько отличаются подходы к тому, что можно назвать халяльным, а что нет. В этом смысле российские требования наиболее строгие, и поэтому мы рассчитываем на то, что в любых странах, будь это Иран, Индонезия или Турция, наша халяльная продукция, прошедшая строгую сертификацию, будет приниматься как надлежащая.– Сколько таких сертификатов уже было выдано? Есть ли ориентир на следующий год?– На этот год стоял план начать процесс сертификации. Первые 10 сертификатов включены в федеральный государственный реестр, который ведется Росаккредитацией. На сегодня у нас около 50 заявок, и процесс сертификации продолжается ежедневно. План на следующий год – еще 120 сертификатов.– Изучали ли вы, как потребители относятся к товарам, получившим сертификаты?– Количество потребителей, которые выбирают халяльную продукцию, выше, чем количество мусульман в нашей стране, у нас их около 15%. Но, тем не менее, более четверти российских потребителей говорят, что они ориентируются и приобретают продукцию, на которой стоит знак "Халяль", потому что они уверены, что эта продукция прошла дополнительную сертификацию в аккредитованных органах.Если говорить о росте объемов продаж такой продукции, то более 120 тонн продукции "Аленка", по нашей информации, уже поставлено на международные рынки со знаком Роскачества – это рынки пяти или даже шести стран. В том числе мы знаем и о том, что такие же экспортные активности начала и компания "Союзпромптица", которая производит индейку.– Другая сторона стандартов – ГОСТы. Есть ли, на ваш взгляд, необходимость сделать их обязательными?– Я не думаю, что нужно менять систему технического регулирования и стандартизации в нашей стране. Сами отрасли должны создавать стандарты, которыми они будут пользоваться.Но есть ряд ниш, которым мы должны новый стандарт создать. Так, по поручению Минпромторга мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны.– Есть ли еще какие-то товарные категории, где следует либо ввести ГОСТ, либо разработать дополнительную систему сертификации?– Есть несколько категорий в сфере услуг, которые того требуют. В настоящий момент, например, не существует стандартов в области кемпингов, глэмпингов. И та, и другая категории в коллективных средствах размещения уже активно развиваются. Более того, существуют меры дополнительной поддержки для развития этих сегментов. Поэтому будем, в том числе, заниматься созданием таких стандартов.– А если посмотреть на потребительский рынок в целом, то какие, на ваш взгляд, у потребителей еще остались заблуждения?– Мы уже ушли от тех древних заблуждений про туалетную бумагу в колбасе или про то, что во всей молочной продукции обязательно есть пальмовое масло. Сейчас мы перешли к новым, и, думаю, что если мы с вами начнем их перечислять, то все все равно не назовем. Но, например, первый, про который нам приходится довольно часто говорить, – это порошковое вино. Мы объясняем, что сухой винный материал, который зачастую мы видим в ингредиентах, это усушенное вино, из которого удалена часть влаги, но это точно не вино из порошка. (В виноделии есть процесс, при котором из виноградного сусла удаляют часть воды. Это усушенное вакуум-сусло используют для производства полусладкого вина. Оно не является порошком. Аналогично порошком не является и сухой винный материал, то есть вино, сброженное "насухо", без сахара).Также миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем, что телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли – это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах.Еще у потребителей есть страх на тему количества антибиотиков и прочих медпрепаратов в продуктах питания. С этим мы разбираемся в каждой товарной категории. Могу сказать, что из года в год количество антибиотиков, выявляемых нами, в первую очередь, в молочной продукции сокращается. В мясной продукции тоже. А значит, мы эту проблему постепенно победим.– А какие товары в потребительской корзине сейчас вызывают наибольшее количество вопросов у организации?– Это коррелируется, в том числе, и с запросами потребителей. В ближайшее время будем исследовать энергетические напитки, потому что есть большие вопросы к тому, что там содержится. Мы будем продолжать исследования мясной продукции, и, в первую очередь, той, при производстве которой должны соблюдаться температурные режимы.Были довольно негативные результаты исследования пельменей, мы также проводим работу с производителями. Уверены, что следующее исследование должно подтвердить, что эта работа привела к тому, что ситуация улучшилась. Собственно говоря, продукты, требующие серьезной работы с температурной цепочкой, станут нашим фокусом на 2024 год.– Что еще у организации в планах на следующий год?– Для нас очень важно проводить ту работу, которая не видна потребителям. Наша основная миссия – это создание и внедрение национальной идеологии качества в нашей стране. В этом смысле для нас в 2024 году будет фокус именно на такой работе. Мы хотели бы, чтобы во всех регионах осуществлялся "маховик" по постоянной диагностике бизнес процессов, также будем внедрять и принципы делового совершенства в работу организаций.

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https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html

https://ria.ru/20231016/investitsii-1902969455.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью, россия, вино