https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html

Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС

Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023

Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС

Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:26

2023-12-25T19:26

2023-12-25T19:41

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20231225/iran-1917973363.html

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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире