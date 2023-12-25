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Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
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19:26 25.12.2023 (обновлено: 19:41 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html
Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС
Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС
Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:26
2023-12-25T19:41
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС

Путин: около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах

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Участники Евразийского экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Вчера, 16:14
 
Евразийский экономический союзРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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