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Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму - РИА Новости, 25.12.2023
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07:20 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/umerov-1917838775.html
Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму
Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму - РИА Новости, 25.12.2023
Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил РИА Новости, что министр обороны Украины Рустем Умеров РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:20
2023-12-25T07:20
в мире
рустем умеров
украина
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил РИА Новости, что министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Ранее Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. "На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа", - сказал Смирнов агентству. По его мнению, спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, рустем умеров, украина, заур смирнов
В мире, Рустем Умеров, Украина, Заур Смирнов
Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму

Заур Смирнов заявил, что Умеров войдет в историю как враг украинского народа

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил РИА Новости, что министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа.
Ранее Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.
"На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа", - сказал Смирнов агентству.
По его мнению, спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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В миреРустем УмеровУкраинаЗаур Смирнов
 
 
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