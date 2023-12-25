https://ria.ru/20231225/umerov-1917838775.html

Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму

Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму - РИА Новости, 25.12.2023

Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил РИА Новости, что министр обороны Украины Рустем Умеров РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:20

2023-12-25T07:20

2023-12-25T07:20

в мире

рустем умеров

украина

заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил РИА Новости, что министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Ранее Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. "На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа", - сказал Смирнов агентству. По его мнению, спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, рустем умеров, украина, заур смирнов