https://ria.ru/20231225/ukraina-1918062460.html

В Раду внесли законопроект о мобилизации, пишут СМИ

В Раду внесли законопроект о мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

В Раду внесли законопроект о мобилизации, пишут СМИ

Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликован, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T23:55

2023-12-25T23:55

2023-12-25T23:58

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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давид арахамия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликован, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что парламент ждет от кабмина законопроект о мобилизации, который должны были внести в Раду в понедельник. "Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". По состоянию на данный момент текст законопроекта еще не опубликован", - сообщает издание. Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщала о подготовке законопроекта о мобилизации. Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. Также он предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, вооруженные силы украины, в мире