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"Сотни тысяч". Планы Зеленского вызвали возмущение в Киеве - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ukraina-1918061080.html
"Сотни тысяч". Планы Зеленского вызвали возмущение в Киеве
"Сотни тысяч". Планы Зеленского вызвали возмущение в Киеве - РИА Новости, 25.12.2023
"Сотни тысяч". Планы Зеленского вызвали возмущение в Киеве
Украинцы больше не пойдут воевать за президента Владимира Зеленского на передовую, когда он объявит о новой мобилизации, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T23:34
2023-12-25T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинцы больше не пойдут воевать за президента Владимира Зеленского на передовую, когда он объявит о новой мобилизации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать войну путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт", — отметил он.Соскин предупредил, что в случае принятия подобного решения, украинцы уже не пойдут на передовую, не желая отдавать жизни за киевский режим.По словам эксперта, у Украины заканчиваются полученные от западных союзников деньги, а новые пакеты помощи пока не предвидятся. Аналогичная ситуация складывается и с вооружениями, добавил он.Ранее в понедельник глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия написал в Telegram-канале, что парламент ждет от правительствазаконопроект о мобилизации, который должны были внести в парламент в понедельник.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917989208.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Сотни тысяч". Планы Зеленского вызвали возмущение в Киеве

Соскин: в случае мобилизации украинцы не пойдут на фронт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинцы больше не пойдут воевать за президента Владимира Зеленского на передовую, когда он объявит о новой мобилизации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать войну путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт", — отметил он.
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Соскин предупредил, что в случае принятия подобного решения, украинцы уже не пойдут на передовую, не желая отдавать жизни за киевский режим.
По словам эксперта, у Украины заканчиваются полученные от западных союзников деньги, а новые пакеты помощи пока не предвидятся. Аналогичная ситуация складывается и с вооружениями, добавил он.
Ранее в понедельник глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия написал в Telegram-канале, что парламент ждет от правительствазаконопроект о мобилизации, который должны были внести в парламент в понедельник.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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