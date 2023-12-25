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Киев утверждает, что "коалиция" по поддержке ВСУ начнет работу в Париже - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ukraina-1918051820.html
Киев утверждает, что "коалиция" по поддержке ВСУ начнет работу в Париже
Киев утверждает, что "коалиция" по поддержке ВСУ начнет работу в Париже - РИА Новости, 25.12.2023
Киев утверждает, что "коалиция" по поддержке ВСУ начнет работу в Париже
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк утверждает, что с января 2024 года во Франции начнет работу так называемая "артиллерийская коалиция" западных РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:30
2023-12-25T21:30
специальная военная операция на украине
украина
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киев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк утверждает, что с января 2024 года во Франции начнет работу так называемая "артиллерийская коалиция" западных стран по поддержке ВСУ. "Новая международная коалиция поддержки Украины – артиллерийская, начнет работу в январе 2024 года в Париже", - приводит слова Гаврилюка, пресс-служба минобороны Украины в Telegram-канале. Какие страны входят в коалицию, Гаврилюк не сообщил. При этом он подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. По его словам, французские гаубицы в бою продемонстрировали "высокую эффективность и точность". Он добавил, что в следующем году планируется провести испытания САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта, как утверждает Гаврилюк, позволит увеличить успешность поражения целей на 30%, а также сократит использование боеприпасов. В то же время, как передает ведомство, замминистра обороны Украины призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar. Западные страны уже организовывали танковую и авиационную коалиции для поставки Украине истребителей F-16, а также танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев утверждает, что "коалиция" по поддержке ВСУ начнет работу в Париже

МО Украины утверждает, что "коалиция" по поддержке ВСУ начнет работу во Франции

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк утверждает, что с января 2024 года во Франции начнет работу так называемая "артиллерийская коалиция" западных стран по поддержке ВСУ.
"Новая международная коалиция поддержки Украины – артиллерийская, начнет работу в январе 2024 года в Париже", - приводит слова Гаврилюка, пресс-служба минобороны Украины в Telegram-канале.
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Какие страны входят в коалицию, Гаврилюк не сообщил.
При этом он подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. По его словам, французские гаубицы в бою продемонстрировали "высокую эффективность и точность". Он добавил, что в следующем году планируется провести испытания САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта, как утверждает Гаврилюк, позволит увеличить успешность поражения целей на 30%, а также сократит использование боеприпасов.
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В то же время, как передает ведомство, замминистра обороны Украины призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.
Западные страны уже организовывали танковую и авиационную коалиции для поставки Украине истребителей F-16, а также танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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