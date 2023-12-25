https://ria.ru/20231225/ukraina-1917999246.html

Эксперт считает, что США не хотят надолго застревать на Украине

Эксперт считает, что США не хотят надолго застревать на Украине - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперт считает, что США не хотят надолго застревать на Украине

Вашингтон не заинтересован в том, чтобы застрять в невыгодном для себя конфликте вокруг Украины, особенно в контексте предстоящих в 2024 году президентских... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:18

2023-12-25T17:18

2023-12-25T17:18

специальная военная операция на украине

украина

алексей громыко

сша

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вашингтон не заинтересован в том, чтобы застрять в невыгодном для себя конфликте вокруг Украины, особенно в контексте предстоящих в 2024 году президентских выборов, поэтому он пытается свалить все обязательства на Евросоюз, заявил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. "Эта ситуация становится все менее выгодна странам Евросоюза, США. Возьмите военный бюджет, который вскоре должен быть принят, в очередной раз мы видим, что для США системным противником, который требует львиной доли усилий в финансовом, военно-техническом плане - это Китай", - сказал Громыко, выступая в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Он добавил, что Вашингтону "неинтересно надолго забуксовать из-за украинского кризиса", погрязнуть в проблемах в Европе. "Ему выгодно переложить это бремя на европейцев и попытаться "изящно", как они это сделали в Афганистане, из этого конфликта выйти. Но европейцы этого не хотят тоже", - подчеркнул Громыко. Он уточнил, что ситуация для ЕС и США становится тупиковой, и она будет развиваться не в пользу Украины. Эксперт считает, что население Евросоюза больше думает о себе, о социально-экономических проблемах. "Те политики, которые в 2024 году в Евросоюзе и в США выйдут на выборы, будут руководствоваться тем, что хочет их электорат. Декларировать антироссийские позиции - это одно дело, а на выборах все будут думать о своих политических интересах. Музыка звучать будет совсем об ином", - подчеркнул Громыко. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, алексей громыко, сша, в мире, россия, ситуация в днр и лнр