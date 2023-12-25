Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ
Delfi: Латвия передала Украине 271 машину, конфискованную у пьяных водителей
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей, пишет Delfi.
"По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро", — говорится в публикации.
"По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что правительство Латвии рассматривает возможность передачи Украине еще 34 машин, стоимость которых оценивается в 161,8 тысячи евро.
В первую партию машин, которую Рига ранее отправила Украине, вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы, их общая предварительная стоимость оценивается в 18,5 тысячи евро.
Ранее портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.
В первую партию машин, которую Рига ранее отправила Украине, вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы, их общая предварительная стоимость оценивается в 18,5 тысячи евро.
Ранее портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.