https://ria.ru/20231225/ukraina-1917953278.html

Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ

Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ

Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей, пишет Delfi. "По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:17

2023-12-25T15:17

2023-12-25T15:17

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей, пишет Delfi. "По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро", — говорится в публикации. В статье отмечается, что правительство Латвии рассматривает возможность передачи Украине еще 34 машин, стоимость которых оценивается в 161,8 тысячи евро. В первую партию машин, которую Рига ранее отправила Украине, вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы, их общая предварительная стоимость оценивается в 18,5 тысячи евро. Ранее портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.

https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html

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в мире, латвия, украина