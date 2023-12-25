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Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917953278.html
Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ
Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ
Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей, пишет Delfi. "По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:17
2023-12-25T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
латвия
украина
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей, пишет Delfi. "По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро", — говорится в публикации. В статье отмечается, что правительство Латвии рассматривает возможность передачи Украине еще 34 машин, стоимость которых оценивается в 161,8 тысячи евро. В первую партию машин, которую Рига ранее отправила Украине, вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы, их общая предварительная стоимость оценивается в 18,5 тысячи евро. Ранее портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html
https://ria.ru/20231225/makron-1917921377.html
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в мире, латвия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Латвия, Украина
Украина получила отобранные у жителей Латвии машины, пишут СМИ

Delfi: Латвия передала Украине 271 машину, конфискованную у пьяных водителей

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей, пишет Delfi.

"По состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что правительство Латвии рассматривает возможность передачи Украине еще 34 машин, стоимость которых оценивается в 161,8 тысячи евро.

В первую партию машин, которую Рига ранее отправила Украине, вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы, их общая предварительная стоимость оценивается в 18,5 тысячи евро.

Ранее портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛатвияУкраина
 
 
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