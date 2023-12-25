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В Верховной Раде анонсировали новые ограничения для уехавших украинцев - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 25.12.2023 (обновлено: 16:48 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917937629.html
В Верховной Раде анонсировали новые ограничения для уехавших украинцев
В Верховной Раде анонсировали новые ограничения для уехавших украинцев - РИА Новости, 25.12.2023
В Верховной Раде анонсировали новые ограничения для уехавших украинцев
Украинцев, которые живут за границей и не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, цитирует издание "Страна.ua" члена... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:07
2023-12-25T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
рустем умеров
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинцев, которые живут за границей и не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, цитирует издание "Страна.ua" члена оборонного комитета Рады Вадим Ивченко. "Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное", — сказал он. Кроме того, могут быть заблокированы банковские карты уклоняющихся от призыва. На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231225/makron-1917921377.html
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html
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в мире, украина, верховная рада украины, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Рустем Умеров
В Верховной Раде анонсировали новые ограничения для уехавших украинцев

В Раде хотят ограничить права украинцев за рубежом, не вставших на воинский учет

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинцев, которые живут за границей и не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, цитирует издание "Страна.ua" члена оборонного комитета Рады Вадим Ивченко.

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное", — сказал он.
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Кроме того, могут быть заблокированы банковские карты уклоняющихся от призыва.
На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныРустем Умеров
 
 
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