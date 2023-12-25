https://ria.ru/20231225/ukraina-1917935565.html
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД - РИА Новости, 25.12.2023
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД
Украинский офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:59
2023-12-25T13:59
2023-12-25T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Украинский офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее британская газета The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ написала, что Россия преуспела в нанесении ущерба украинской промышленности. Украина лишилась возможности производить боеприпасы и усугубила зависимость от зарубежной поддержки. "В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование. Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, российские ракеты и беспилотники, судя по всему, "сбиваются" теми самими военными производствами, о которых говорит украинский офицер. "Другого объяснения просто нет", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил шеремет, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД
Шеремет: офицер ВСУ, заявивший об эффективности ВС России, выдал гостайну
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Украинский офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее британская газета The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ написала, что Россия преуспела в нанесении ущерба украинской промышленности. Украина лишилась возможности производить боеприпасы и усугубила зависимость от зарубежной поддержки.
"В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование. Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, российские ракеты и беспилотники, судя по всему, "сбиваются" теми самими военными производствами, о которых говорит украинский офицер. "Другого объяснения просто нет", - подчеркнул депутат.
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