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Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917935565.html
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД - РИА Новости, 25.12.2023
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД
Украинский офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:59
2023-12-25T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Украинский офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее британская газета The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ написала, что Россия преуспела в нанесении ущерба украинской промышленности. Украина лишилась возможности производить боеприпасы и усугубила зависимость от зарубежной поддержки. "В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование. Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, российские ракеты и беспилотники, судя по всему, "сбиваются" теми самими военными производствами, о которых говорит украинский офицер. "Другого объяснения просто нет", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, михаил шеремет, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицер ВСУ словами об эффективности России выдал гостайну, заявили в ГД

Шеремет: офицер ВСУ, заявивший об эффективности ВС России, выдал гостайну

© Минобороны РоссииМассированный ракетный удар по объектам энергетики Украины
Массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины
© Минобороны России
Массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Украинский офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее британская газета The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ написала, что Россия преуспела в нанесении ущерба украинской промышленности. Украина лишилась возможности производить боеприпасы и усугубила зависимость от зарубежной поддержки.
"В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование. Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, российские ракеты и беспилотники, судя по всему, "сбиваются" теми самими военными производствами, о которых говорит украинский офицер. "Другого объяснения просто нет", - подчеркнул депутат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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