https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html

Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ

Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ

У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России, пишет французская газета L'Opinion. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:29

2023-12-25T12:29

2023-12-25T12:48

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России, пишет французская газета L'Opinion.Так, отмечается, что сторонники Киева становятся все более нетерпеливыми и даже раздраженными. Кроме того, на Украине все больше видна усталость от конфликта из-за потерь, нехватки солдат, проблем в экономике и политических скандалов, указывается в статье."Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал ее, в первую очередь, эффект "похмелья" (от обещаний Зеленского — Прим. Ред.), — говорится в публикации.На этом фоне автор материала задается вопросом, не пора ли Западу отказаться от своих иллюзий насчет победы Украины."Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлем?" — пишет он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231225/shtaynmayer-1917867443.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз