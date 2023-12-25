Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ
L'Opinion: у Запада наступило похмелье после вранья Зеленского о России
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России, пишет французская газета L'Opinion.
Так, отмечается, что сторонники Киева становятся все более нетерпеливыми и даже раздраженными. Кроме того, на Украине все больше видна усталость от конфликта из-за потерь, нехватки солдат, проблем в экономике и политических скандалов, указывается в статье.
"Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал ее, в первую очередь, эффект "похмелья" (от обещаний Зеленского — Прим. Ред.), — говорится в публикации.
На этом фоне автор материала задается вопросом, не пора ли Западу отказаться от своих иллюзий насчет победы Украины.
"Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлем?" — пишет он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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