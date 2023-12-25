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Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.12.2023 (обновлено: 12:48 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html
Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ
Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ
У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России, пишет французская газета L'Opinion. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:29
2023-12-25T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России, пишет французская газета L'Opinion.Так, отмечается, что сторонники Киева становятся все более нетерпеливыми и даже раздраженными. Кроме того, на Украине все больше видна усталость от конфликта из-за потерь, нехватки солдат, проблем в экономике и политических скандалов, указывается в статье."Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал ее, в первую очередь, эффект "похмелья" (от обещаний Зеленского — Прим. Ред.), — говорится в публикации.На этом фоне автор материала задается вопросом, не пора ли Западу отказаться от своих иллюзий насчет победы Украины."Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлем?" — пишет он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231225/shtaynmayer-1917867443.html
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917849906.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ

L'Opinion: у Запада наступило похмелье после вранья Зеленского о России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России, пишет французская газета L'Opinion.
Так, отмечается, что сторонники Киева становятся все более нетерпеливыми и даже раздраженными. Кроме того, на Украине все больше видна усталость от конфликта из-за потерь, нехватки солдат, проблем в экономике и политических скандалов, указывается в статье.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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"Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал ее, в первую очередь, эффект "похмелья" (от обещаний Зеленского — Прим. Ред.), — говорится в публикации.
На этом фоне автор материала задается вопросом, не пора ли Западу отказаться от своих иллюзий насчет победы Украины.
"Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлем?" — пишет он.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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