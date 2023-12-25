https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html

Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России

Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России

Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:53

2023-12-25T10:53

2023-12-25T10:53

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

минеральные удобрения

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно", - рассказал вице-премьер. По его словам, в 2023 году производство вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллиона тонн, совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году рост может составить 2,6% и 4,2% соответственно. При этом в текущем году, по словам Мантурова, была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в порты РФ, что важно для развития отрасли и экономической безопасности страны в целом, уточнил он.

https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914044678.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), минеральные удобрения