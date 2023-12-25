https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России
Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:53
2023-12-25T10:53
2023-12-25T10:53
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
минеральные удобрения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432481_0:36:3066:1761_1920x0_80_0_0_c5339de350eea7683da8aefabf53ef53.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно", - рассказал вице-премьер. По его словам, в 2023 году производство вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллиона тонн, совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году рост может составить 2,6% и 4,2% соответственно. При этом в текущем году, по словам Мантурова, была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в порты РФ, что важно для развития отрасли и экономической безопасности страны в целом, уточнил он.
https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914044678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432481_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_29719ad0fd7fe621d1b66062e9d43484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), минеральные удобрения
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Минеральные удобрения
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России
Мантуров: в России в 2024 году планируют произвести 60 млн тонн удобрений
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно", - рассказал вице-премьер.
По его словам, в 2023 году производство вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллиона тонн, совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году рост может составить 2,6% и 4,2% соответственно.
При этом в текущем году, по словам Мантурова, была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в порты РФ, что важно для развития отрасли и экономической безопасности страны в целом, уточнил он.
ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения