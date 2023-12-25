Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России
Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:53
2023-12-25T10:53
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
минеральные удобрения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432481_0:36:3066:1761_1920x0_80_0_0_c5339de350eea7683da8aefabf53ef53.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно", - рассказал вице-премьер. По его словам, в 2023 году производство вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллиона тонн, совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году рост может составить 2,6% и 4,2% соответственно. При этом в текущем году, по словам Мантурова, была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в порты РФ, что важно для развития отрасли и экономической безопасности страны в целом, уточнил он.
https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914044678.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432481_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_29719ad0fd7fe621d1b66062e9d43484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), минеральные удобрения
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Минеральные удобрения
Мантуров рассказал по плане по выпуску удобрений в России

Мантуров: в России в 2024 году планируют произвести 60 млн тонн удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн - экспортировать, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно", - рассказал вице-премьер.
По его словам, в 2023 году производство вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллиона тонн, совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году рост может составить 2,6% и 4,2% соответственно.
При этом в текущем году, по словам Мантурова, была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в порты РФ, что важно для развития отрасли и экономической безопасности страны в целом, уточнил он.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения
6 декабря, 10:01
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Минеральные удобрения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала