https://ria.ru/20231225/tyao-1918026112.html

Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах

Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах - РИА Новости, 25.12.2023

Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:54

2023-12-25T18:54

2023-12-25T18:54

белоруссия

россия

александр лукашенко

безопасность

ядерное оружие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно. "Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко. По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер. Ранее власти Белоруссии сообщали, что по просьбе Минска РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США на территории своих союзников.

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белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, ядерное оружие