Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/tyao-1918026112.html
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:54
2023-12-25T18:54
белоруссия
россия
александр лукашенко
безопасность
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно. "Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко. По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер. Ранее власти Белоруссии сообщали, что по просьбе Минска РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США на территории своих союзников.
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_474:0:3203:2047_1920x0_80_0_0_84f485dff760a50e3ec8ad1475956c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Безопасность, Ядерное оружие
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах

Лукашенко: все ТЯО в Белоруссии на своих местах и в хорошем состоянии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.
"Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.
По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер.
Ранее власти Белоруссии сообщали, что по просьбе Минска РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США на территории своих союзников.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко
23 ноября, 16:15
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоБезопасностьЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала