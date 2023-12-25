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Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:54
2023-12-25T18:54
2023-12-25T18:54
белоруссия
россия
александр лукашенко
безопасность
ядерное оружие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно. "Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко. По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер. Ранее власти Белоруссии сообщали, что по просьбе Минска РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США на территории своих союзников.
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Безопасность, Ядерное оружие
Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах
Лукашенко: все ТЯО в Белоруссии на своих местах и в хорошем состоянии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.
"Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.
По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер.
Ранее власти Белоруссии сообщали, что по просьбе Минска РФ
разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США
на территории своих союзников.
Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко