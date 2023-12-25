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Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию

Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию - РИА Новости, 25.12.2023

Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию

Больше всего туристов в этом году в Россию приехали из Китая, на втором месте – гости из Индии, на третьем – европейцы, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:09

2023-12-25T12:09

2023-12-25T12:09

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Больше всего туристов в этом году в Россию приехали из Китая, на втором месте – гости из Индии, на третьем – европейцы, сообщил РИА Новости директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."КНР – это наш основной партнер в области туризма. С 1 августа была запущена электронная виза, и 50 процентов всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая, – рассказал представитель МЭР. – Ключевые партнеры – это и граждане Индии и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы". Правда, он не уточнил, из каких именно европейских стран.Отвечая на вопрос о гостях из Ирана, с которым, как и с Китаем, действует групповой безвизовый режим, представитель МЭР отметил, что на данный момент "задачей является популяризация этого механизма и продвижение России как туристического направления для граждан этой страны"."Мы провели уже несколько ознакомительных туров для представителей иранского турбизнеса. Они посетили регионы Северо-Кавказского Федерального округа, – рассказал Никита Кондратьев. – Им было интересно узнать Россию с точки зрения исламского туризма. Это новые рынки, новые направления для иранских граждан, чтобы они посещали не только Москву и Санкт-Петербург".Также Кондратьев рассказал, чем интересна Россия иностранцам в зимнее время. "В России открываются новые туристические возможности – те же горнолыжные курорты, которые у нас активно развиваются. Прежде всего, на территории Северного Кавказа, – отметил он. – Также в России появляется много модульных гостиниц – это тихий спокойный отдых в экологических районах".По его словам, зимой есть масса возможностей для изучения Москвы, Санкт-Петербурга, городов Дальнего Востока.

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

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