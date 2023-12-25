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Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию - РИА Новости, 25.12.2023
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Туризм
 
12:09 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html
Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию
Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию - РИА Новости, 25.12.2023
Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию
Больше всего туристов в этом году в Россию приехали из Китая, на втором месте – гости из Индии, на третьем – европейцы, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:09
2023-12-25T12:09
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Больше всего туристов в этом году в Россию приехали из Китая, на втором месте – гости из Индии, на третьем – европейцы, сообщил РИА Новости директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."КНР – это наш основной партнер в области туризма. С 1 августа была запущена электронная виза, и 50 процентов всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая, – рассказал представитель МЭР. – Ключевые партнеры – это и граждане Индии и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы". Правда, он не уточнил, из каких именно европейских стран.Отвечая на вопрос о гостях из Ирана, с которым, как и с Китаем, действует групповой безвизовый режим, представитель МЭР отметил, что на данный момент "задачей является популяризация этого механизма и продвижение России как туристического направления для граждан этой страны"."Мы провели уже несколько ознакомительных туров для представителей иранского турбизнеса. Они посетили регионы Северо-Кавказского Федерального округа, – рассказал Никита Кондратьев. – Им было интересно узнать Россию с точки зрения исламского туризма. Это новые рынки, новые направления для иранских граждан, чтобы они посещали не только Москву и Санкт-Петербург".Также Кондратьев рассказал, чем интересна Россия иностранцам в зимнее время. "В России открываются новые туристические возможности – те же горнолыжные курорты, которые у нас активно развиваются. Прежде всего, на территории Северного Кавказа, – отметил он. – Также в России появляется много модульных гостиниц – это тихий спокойный отдых в экологических районах".По его словам, зимой есть масса возможностей для изучения Москвы, Санкт-Петербурга, городов Дальнего Востока.
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новости - туризм, туризм, туристы, россия, китай, индия, европа, иран
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Россия, Китай, Индия, Европа, Иран
Названы страны-лидеры по турпотоку в Россию

Китай, Индия и Европа оказались главными поставщиками туристов для России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве
Туристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Больше всего туристов в этом году в Россию приехали из Китая, на втором месте – гости из Индии, на третьем – европейцы, сообщил РИА Новости директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"КНР – это наш основной партнер в области туризма. С 1 августа была запущена электронная виза, и 50 процентов всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая, – рассказал представитель МЭР. – Ключевые партнеры – это и граждане Индии и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы". Правда, он не уточнил, из каких именно европейских стран.
Отвечая на вопрос о гостях из Ирана, с которым, как и с Китаем, действует групповой безвизовый режим, представитель МЭР отметил, что на данный момент "задачей является популяризация этого механизма и продвижение России как туристического направления для граждан этой страны".
"Мы провели уже несколько ознакомительных туров для представителей иранского турбизнеса. Они посетили регионы Северо-Кавказского Федерального округа, – рассказал Никита Кондратьев. – Им было интересно узнать Россию с точки зрения исламского туризма. Это новые рынки, новые направления для иранских граждан, чтобы они посещали не только Москву и Санкт-Петербург".
Также Кондратьев рассказал, чем интересна Россия иностранцам в зимнее время. "В России открываются новые туристические возможности – те же горнолыжные курорты, которые у нас активно развиваются. Прежде всего, на территории Северного Кавказа, – отметил он. – Также в России появляется много модульных гостиниц – это тихий спокойный отдых в экологических районах".
По его словам, зимой есть масса возможностей для изучения Москвы, Санкт-Петербурга, городов Дальнего Востока.
Туристки из Китая гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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23 декабря, 17:16
 
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