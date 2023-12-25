Рейтинг@Mail.ru
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 25.12.2023 (обновлено: 12:19 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО - РИА Новости, 25.12.2023
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО
Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:25
2023-12-25T12:19
в мире
россия
сша
германия
украина
нато
министерство обороны сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_062ea4c5a2ef456126d47b508fd2c0f7.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.)&quot;, — отметил бывший дипломат.Фриман предположил, что уничтожение Россией "лучшего оружия" НАТО привело к дискредитации военных возможностей западного блока. Экс-советник Пентагона добавил, что Западу не удалось добиться международной изоляции России. По его словам, большинство стран мира не поддерживает курс США и их союзников на конфронтацию с Москвой. Кроме того, санкции Запада не только не смогли ослабить Россию, но и сделали ее экономику мощнее, считает эксперт. Фриман обратил внимание, что ограничения лишь ударили по таким странам, как Германия, которая потеряла доступ к российскому топливу.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html
https://ria.ru/20231224/nato-1917719359.html
россия
сша
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_09e17469e5e76484d86d260d7a55e17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, германия, украина, нато, министерство обороны сша, европа
В мире, Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Европа
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО

Экс-советник Пентагона Фримен: в НАТО произошел раскол из-за побед России

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOВоеннослужащие с флагом НАТО
Военнослужащие с флагом НАТО
© CC BY-NC-ND 2.0/NATO
Военнослужащие с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — отметил бывший дипломат.

Фриман предположил, что уничтожение Россией "лучшего оружия" НАТО привело к дискредитации военных возможностей западного блока.
Экс-советник Пентагона добавил, что Западу не удалось добиться международной изоляции России. По его словам, большинство стран мира не поддерживает курс США и их союзников на конфронтацию с Москвой.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО
22 декабря, 15:37
Кроме того, санкции Запада не только не смогли ослабить Россию, но и сделали ее экономику мощнее, считает эксперт. Фриман обратил внимание, что ограничения лишь ударили по таким странам, как Германия, которая потеряла доступ к российскому топливу.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине
Вчера, 06:10
 
В миреРоссияСШАГерманияУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала