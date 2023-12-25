https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО - РИА Новости, 25.12.2023
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО
Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:25
2023-12-25T02:25
2023-12-25T12:19
в мире
россия
сша
германия
украина
нато
министерство обороны сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_062ea4c5a2ef456126d47b508fd2c0f7.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — отметил бывший дипломат.Фриман предположил, что уничтожение Россией "лучшего оружия" НАТО привело к дискредитации военных возможностей западного блока. Экс-советник Пентагона добавил, что Западу не удалось добиться международной изоляции России. По его словам, большинство стран мира не поддерживает курс США и их союзников на конфронтацию с Москвой. Кроме того, санкции Запада не только не смогли ослабить Россию, но и сделали ее экономику мощнее, считает эксперт. Фриман обратил внимание, что ограничения лишь ударили по таким странам, как Германия, которая потеряла доступ к российскому топливу.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html
https://ria.ru/20231224/nato-1917719359.html
россия
сша
германия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_09e17469e5e76484d86d260d7a55e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, германия, украина, нато, министерство обороны сша, европа
В мире, Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Европа
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО
Экс-советник Пентагона Фримен: в НАТО произошел раскол из-за побед России