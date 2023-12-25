https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html

"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО

"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО - РИА Новости, 25.12.2023

"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО

Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:25

2023-12-25T02:25

2023-12-25T12:19

в мире

россия

сша

германия

украина

нато

министерство обороны сша

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_062ea4c5a2ef456126d47b508fd2c0f7.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — отметил бывший дипломат.Фриман предположил, что уничтожение Россией "лучшего оружия" НАТО привело к дискредитации военных возможностей западного блока. Экс-советник Пентагона добавил, что Западу не удалось добиться международной изоляции России. По его словам, большинство стран мира не поддерживает курс США и их союзников на конфронтацию с Москвой. Кроме того, санкции Запада не только не смогли ослабить Россию, но и сделали ее экономику мощнее, считает эксперт. Фриман обратил внимание, что ограничения лишь ударили по таким странам, как Германия, которая потеряла доступ к российскому топливу.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html

https://ria.ru/20231224/nato-1917719359.html

россия

сша

германия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, германия, украина, нато, министерство обороны сша, европа