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В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
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Туризм
 
15:51 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/tailand-1917963165.html
В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год
В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год
Власти Таиланда назвали число туристов, которые посетят страну в новогодние каникулы, сообщает пресс-секретарь правительства королевства Чай Вачаронг. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:51
2023-12-25T15:51
туризм
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туризм
таиланд
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сеттха тхависин
туристы
аэропорты
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Таиланда назвали число туристов, которые посетят страну в новогодние каникулы, сообщает пресс-секретарь правительства королевства Чай Вачаронг.В период с конца декабря по начало января около 1,2 миллиона иностранных туристов прилетят в Таиланд, что на 56 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневный пассажиропоток достигнет 380 тысяч гостей суммарно в шести международных аэропортах королевства.Наиболее загруженными станут Суварнабхуми и Донмыанг, находящиеся в Бангкоке. Там число пассажиров достигнет 1,3 миллиона и 625 тысяч человек соответственно.Для уменьшения нагрузки на воздушные гавани там увеличат число сотрудников иммиграционной службы, которые будут работать в течение всех праздников. С 15 декабря в аэропорту действует автоматическая система паспортного контроля для иностранцев.На прошлой неделе премьер Таиланда Сеттха Тхависин приказал министерству туризма и спорта оформить страховку для всех зарубежных гостей, которые приедут в королевство во время празднования Нового года. Это покроет расходы на медицинские нужды. На подготовку страховок профильное ведомство запросит у правительства 50 миллионов батов (около 1,5 миллиона долларов).Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Такое правило будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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новости - туризм, туризм, таиланд, бангкок, сеттха тхависин, туристы, аэропорты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Таиланд, Бангкок, Сеттха Тхависин, туристы, Аэропорты
В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год

Власти Таиланда готовятся принять 1,2 миллиона туристов в Новый год

© iStock.com / saiko3pМеждународный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд
Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / saiko3p
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Таиланда назвали число туристов, которые посетят страну в новогодние каникулы, сообщает пресс-секретарь правительства королевства Чай Вачаронг.
В период с конца декабря по начало января около 1,2 миллиона иностранных туристов прилетят в Таиланд, что на 56 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневный пассажиропоток достигнет 380 тысяч гостей суммарно в шести международных аэропортах королевства.
Наиболее загруженными станут Суварнабхуми и Донмыанг, находящиеся в Бангкоке. Там число пассажиров достигнет 1,3 миллиона и 625 тысяч человек соответственно.
Для уменьшения нагрузки на воздушные гавани там увеличат число сотрудников иммиграционной службы, которые будут работать в течение всех праздников. С 15 декабря в аэропорту действует автоматическая система паспортного контроля для иностранцев.
На прошлой неделе премьер Таиланда Сеттха Тхависин приказал министерству туризма и спорта оформить страховку для всех зарубежных гостей, которые приедут в королевство во время празднования Нового года. Это покроет расходы на медицинские нужды. На подготовку страховок профильное ведомство запросит у правительства 50 миллионов батов (около 1,5 миллиона долларов).
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Такое правило будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Таиланде вступил в силу режим безвизового въезда россиян на 90 дней
1 ноября, 10:56
 
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