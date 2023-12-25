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В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год

В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год - РИА Новости, 25.12.2023

В Таиланде назвали число туристов, которые посетят страну в Новый год

Власти Таиланда назвали число туристов, которые посетят страну в новогодние каникулы, сообщает пресс-секретарь правительства королевства Чай Вачаронг. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:51

2023-12-25T15:51

2023-12-25T15:51

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Таиланда назвали число туристов, которые посетят страну в новогодние каникулы, сообщает пресс-секретарь правительства королевства Чай Вачаронг.В период с конца декабря по начало января около 1,2 миллиона иностранных туристов прилетят в Таиланд, что на 56 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневный пассажиропоток достигнет 380 тысяч гостей суммарно в шести международных аэропортах королевства.Наиболее загруженными станут Суварнабхуми и Донмыанг, находящиеся в Бангкоке. Там число пассажиров достигнет 1,3 миллиона и 625 тысяч человек соответственно.Для уменьшения нагрузки на воздушные гавани там увеличат число сотрудников иммиграционной службы, которые будут работать в течение всех праздников. С 15 декабря в аэропорту действует автоматическая система паспортного контроля для иностранцев.На прошлой неделе премьер Таиланда Сеттха Тхависин приказал министерству туризма и спорта оформить страховку для всех зарубежных гостей, которые приедут в королевство во время празднования Нового года. Это покроет расходы на медицинские нужды. На подготовку страховок профильное ведомство запросит у правительства 50 миллионов батов (около 1,5 миллиона долларов).Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Такое правило будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, таиланд, бангкок, сеттха тхависин, туристы, аэропорты