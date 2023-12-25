https://ria.ru/20231225/svyaz-1918051027.html

Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран

Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран - РИА Новости, 25.12.2023

Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:18

2023-12-25T21:18

2023-12-25T22:33

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

в мире

иран

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_c123cf9d711d7db457bb40da17771025.jpg

АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета."Предлагаю рассмотреть строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он.По словам главы государства, это позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС на глобальном уровне.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) состоялось Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

казахстан

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, касым-жомарт токаев, в мире, иран, евразийский экономический союз