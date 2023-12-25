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Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран - РИА Новости, 25.12.2023
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:18
2023-12-25T21:18
2023-12-25T22:33
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АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета."Предлагаю рассмотреть строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он.По словам главы государства, это позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС на глобальном уровне.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) состоялось Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, в мире, иран, евразийский экономический союз
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Иран, Евразийский экономический союз
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран
Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи РФ – Казахстан – Иран
АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Предлагаю рассмотреть строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он.
По словам главы государства, это позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС
на глобальном уровне.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) состоялось Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.
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