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Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран - РИА Новости, 25.12.2023
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21:18 25.12.2023 (обновлено: 22:33 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/svyaz-1918051027.html
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран - РИА Новости, 25.12.2023
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:18
2023-12-25T22:33
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
в мире
иран
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета."Предлагаю рассмотреть строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он.По словам главы государства, это позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС на глобальном уровне.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) состоялось Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, в мире, иран, евразийский экономический союз
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Иран, Евразийский экономический союз
Токаев предложил создать линию связи Россия – Казахстан – Иран

Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи РФ – Казахстан – Иран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Предлагаю рассмотреть строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он.
По словам главы государства, это позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС на глобальном уровне.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) состоялось Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Вчера, 19:43
 
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВ миреИранЕвразийский экономический союз
 
 
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