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Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек - РИА Новости, 25.12.2023
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Надежные люди
 
14:45 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/svo-1917945481.html
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек - РИА Новости, 25.12.2023
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек
Орловская область за последние полгода передала в зону спецоперации более 1200 тонн питьевой воды, 350 тонн овощей и 1500 печей-буржуек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:45
2023-12-25T14:45
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Орловская область за последние полгода передала в зону спецоперации более 1200 тонн питьевой воды, 350 тонн овощей и 1500 печей-буржуек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В общей сложности с 19 июля орловцы отвезли на фронт 1245 тонн воды, 350 тонн овощей, более 1500 буржуек и 350 печей для приготовления еды", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воскресенье орловцы раздали в зоне специальной военной операции очередные 40 тонн питьевой воды. "За всеми этими цифрами - результат настоящей командной работы всей Орловщины. И я хочу поблагодарить жителей: руководителей и коллективы организаций и ведомств, предпринимателей, аграриев, волонтеров, студентов и школьников, всех орловчан за участие в поддержке защитников Родины и самоотдачу. Мы идем в ногу с нашей армией. Фронт и тыл - это сила и несокрушимость России", - отметил губернатор региона Андрей Клычков, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231225/svo-1917935445.html
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орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек

Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печей-буржуек

© Администрация Губернатора и Правительства Орловской областиГуманитарный груз с водой из Орловской области для бойцов СВО
Гуманитарный груз с водой из Орловской области для бойцов СВО
© Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Гуманитарный груз с водой из Орловской области для бойцов СВО
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Орловская область за последние полгода передала в зону спецоперации более 1200 тонн питьевой воды, 350 тонн овощей и 1500 печей-буржуек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В общей сложности с 19 июля орловцы отвезли на фронт 1245 тонн воды, 350 тонн овощей, более 1500 буржуек и 350 печей для приготовления еды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в воскресенье орловцы раздали в зоне специальной военной операции очередные 40 тонн питьевой воды.
"За всеми этими цифрами - результат настоящей командной работы всей Орловщины. И я хочу поблагодарить жителей: руководителей и коллективы организаций и ведомств, предпринимателей, аграриев, волонтеров, студентов и школьников, всех орловчан за участие в поддержке защитников Родины и самоотдачу. Мы идем в ногу с нашей армией. Фронт и тыл - это сила и несокрушимость России", - отметил губернатор региона Андрей Клычков, которого цитирует пресс-служба.
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Надежные людиОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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