https://ria.ru/20231225/svo-1917945481.html
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек - РИА Новости, 25.12.2023
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек
Орловская область за последние полгода передала в зону спецоперации более 1200 тонн питьевой воды, 350 тонн овощей и 1500 печей-буржуек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:45
2023-12-25T14:45
2023-12-25T14:45
надежные люди
орловская область
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917944999_0:49:933:574_1920x0_80_0_0_b825c359d9103a7cb50f707ef6bf1832.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Орловская область за последние полгода передала в зону спецоперации более 1200 тонн питьевой воды, 350 тонн овощей и 1500 печей-буржуек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В общей сложности с 19 июля орловцы отвезли на фронт 1245 тонн воды, 350 тонн овощей, более 1500 буржуек и 350 печей для приготовления еды", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воскресенье орловцы раздали в зоне специальной военной операции очередные 40 тонн питьевой воды. "За всеми этими цифрами - результат настоящей командной работы всей Орловщины. И я хочу поблагодарить жителей: руководителей и коллективы организаций и ведомств, предпринимателей, аграриев, волонтеров, студентов и школьников, всех орловчан за участие в поддержке защитников Родины и самоотдачу. Мы идем в ногу с нашей армией. Фронт и тыл - это сила и несокрушимость России", - отметил губернатор региона Андрей Клычков, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231225/svo-1917935445.html
https://ria.ru/20231225/podarki-1917932243.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917944999_42:0:887:634_1920x0_80_0_0_4fbbc773f23aeeccb292dad8c2974570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печек
Орловская область отправила бойцам СВО более 1200 тонн воды и 1500 печей-буржуек